T20 World Cup 2024: वर्ल्ड कप से पहले लगा बड़ा झटका, इस क्रिकेटर पर लगा दो साल का बैन

नेशनल डेस्क: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 के आगाज से पहले ही क्रिकेट की दुनिया से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। इंग्लैंड टीम के स्टार खिलाड़ी ब्रायडन कार्से को सट्टेबाजी के कारण सभी तरह के क्रिकेट से बैन कर दिया गया है। यह बैन 16 महीने का है, जिसमें से 13 महीने वह सस्पेंड रहेंगे। कार्से ने 2017 और 2019 के बीच 303 मैचों में सट्टेबाजी की थी, जो कि ईसीबी के जुआ नियमों का उल्लंघन है। कार्से ने खुद ही इस बात को स्वीकार कर लिया है कि उन्होंने विभिन्न क्रिकेट मैचों पर सट्टेबाजी की थी। हालांकि, उन्होंने उन मैचों पर दांव नहीं लगाया था जिनमें वे खुद खेल रहे थे, लेकिन 'टेलीग्राफ' की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने डरहम के मैचों पर जरूर पैसा लगाया था।



इस मामले पर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड (ECB) के प्रवक्ता ने कहा, "हम इन मामलों को बहुत गंभीरता से लेते हैं और क्रिकेट में भ्रष्टाचार विरोधी किसी भी तरह के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं करते हैं। हमें उम्मीद है कि उनका मामला अन्य क्रिकेटरों के लिए एक शिक्षाप्रद उदाहरण बन सकता है।" वहीं क्रिकेट रेगुलेटर के अंतरिम डायरेक्टर डेव लुईस ने कहा, "क्रिकेट रेगुलेटर कदाचार के किसी भी उल्लंघन को गंभीरता से लेता है, इस हरकत के बाद दूसरे क्रिकेटर सुधरेंगे।"



ब्रायडन कार्से का अंतरराष्ट्रीय करियर

28 साल के बॉलिंग ऑलराउंडर ब्रायडन कार्से ने इंग्लैंड के लिए 14 वनडे मैचों में 15 विकेट लिए हैं, इसके अलावा उन्होंने 32 रन भी बनाए। वहीं, कार्से ने इंग्लैंड के लिए 3 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 4 विकेट लिए हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि कार्से वही गेंदबाज हैं जिन्हें भारत में आयोजित हुए ODI वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की टीम में रीस टॉपले के स्थान पर शामिल किया गया था। रीस टॉपले वर्ल्ड कप के दौरान इंजर्ड हो गए थे, हालांकि कार्से को वर्ल्ड कप के दौरान मैच खेलने का मौका नहीं मिला था। कार्से को ECB ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में 2 साल के लिए शामिल किया था।



