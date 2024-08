सड़कों पर घसीटे जाने से लेकर 40 दिनों तक फुटपाथ पर रहने तक, भारत की बेटी Vinesh Phogat ने ओलंपिक में रचा इतिहास, हेटर्स को दिया ये मैसेज

नेशनल डेस्क: विनेश फोगाट ने पिछले 18 महीनों में जो कुछ झेला है, उसके बाद अचानक उन्होंने पेरिस ओलंपिक में महिलाओं की 50 किग्रा वर्ग की कुश्ती में भारत के लिए चौथा पदक पक्का कर दिया। पदक का रंग अलग होगा क्योंकि विनेश स्वर्ण पदक मैच में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गईं और केडी जाधव, सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और रवि कुमार दहिया के बाद भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली 7वीं पहलवान बन जाएंगी।



पहले ही दौर में विनेश का सबसे कठिन मुकाबला था क्योंकि वह जापानी चैंपियन और शीर्ष वरीयता प्राप्त युई सुसाकी के खिलाफ थी, जो अंतरराष्ट्रीय कुश्ती में 82-0 के रिकॉर्ड के साथ मुकाबले में आ रही थी। विनेश ने अंतिम मिनट तक हार नहीं मानी और आखिरी कुछ सेकंड में उन्होंने अपने करियर का शायद सबसे बड़ा कदम उठाया और सुसाकी को अंकों के आधार पर हरा दिया।

विनेश जोर से चिल्लाते हुए मैच में कूद पड़ी और रोने लगी। यह उसके लिए मौजूदा विश्व चैंपियन को हराने से कहीं अधिक मायने रखता है। यूक्रेन की ओक्साना लिवाच और क्यूबा की युस्नीलिस गुज़मैन के खिलाफ क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल विनेश के लिए अपेक्षाकृत और आलंकारिक रूप से बच्चों का खेल था और उनकी नजरें ओलंपिक स्वर्ण पर टिकी हैं।

सड़कों पर घसीटे जाने से लेकर 40 दिनों तक फुटपाथ पर रहने तक, विनेश यौन उत्पीड़न के आरोपों पर पूर्व डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ साक्षी और बजरंग पुनिया के साथ भारतीय पहलवानों के बड़े विरोध प्रदर्शन के केंद्र में थीं। पहलवान 6 पहलवानों को न्याय दिलाने में मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए अपने पदक और उपलब्धियों को विसर्जित करने के लिए तैयार थे, लेकिन बृज भूषण अभी भी सत्तारूढ़ दल की अच्छी किताबों में बने हुए हैं। ओलंपिक की तैयारी के लिए उसने मैदान से बाहर संघर्ष और संघर्ष किया।

