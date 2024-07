जब न्यूड पार्टी में पहुंची शाहरुख खान की एक्ट्रेस, नजारा देख हुई हैरान, तुरंत भाग निकली

नेशनल डेस्क : 90 के दशक की बॉलीवुड एक्ट्रेस सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने अपने करियर में कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है। 1994 में रिलीज़ हुई शाहरुख खान की फिल्म 'कभी हां कभी ना' में काम करके वो रातोंरात लाइमलाइट में आ गई थीं। हालांकि, इस प्रसिद्धि के कारण उन्हें पहली बार में काफी परेशानी भी हुई थी। हाल ही में, सुचित्रा ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है कि वो बर्लिन में होने वाली एक न्यूड पार्टी का हिस्सा बन चुकी हैं। उन्होंने सोचा था कि यह एक अच्छा अनुभव होगा, लेकिन वहां पहुंचने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि वो तुरंत वहां से भाग गईं।





14 जुलाई को, 'कभी हां कभी ना' फेम एक्ट्रेस ने ट्विटर (अब एक्स) पर एक पोस्ट शेयर की। उन्होंने लिखा, "बर्लिन में एक नेकेड पार्टी में पहुंची। मुझे वो कहावत याद आ गई कि इतने भी खुले दिमाग के मत बनो कि दिमाग ही बाहर गिर जाए। हमेशा एक देसी गर्ल रहूंगी। नहाने की जरूरत महसूस हो रही है और गायत्री मंत्र का जाप करना पड़ेगा। बाप रे।" इस पोस्ट के बाद, उन्होंने बॉलीवुड हंगामा से अपने अनुभव के बारे में बात की।

Just attended a body positivity/ naked party in Berlin.



Reminded me of the quote : dont be so open minded that ur brains fall out.



Desi girl forever. Need a sĥower & some gayatri mantra chanting . Baapre 🙃 — Suchitra Krishnamoorthi (@suchitrak) July 13, 2024