'पीएम मोदी ने जहां भी रैलिया कीं, उन जगहों पर MVA की जीत हुई', शरद पवार का प्रधानमंत्री पर कटाक्ष

नेशनल डेस्क : महा विकास अघाड़ी के नेता शरद पवार, उद्धव ठाकरे और पृथ्वीराज चव्हाण ने शनिवार को मुंबई में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 में राज्य में गठबंधन का समर्थन करने के लिए देश की जनता का आभार जताया। एनसीपी (एससीपी) के शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्होंने जहां भी रोड शो और रैलियां कीं, एमवीए ने लोकसभा चुनावों में उन जगहों पर जीत दर्ज की।



जहां भी प्रधानमंत्री की रैली हुई, हमने जीत हासिल की- पवार

शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "जहां भी प्रधानमंत्री का रोड शो और रैली हुई, हमने जीत हासिल की। ​​इसलिए मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना अपना कर्तव्य समझता हूं... हम एमवीए के लिए राजनीतिक माहौल बनाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हैं।"



Mumbai | NCP-SCP chief Sharad Pawar says, "Wherever the Prime Minister's roadshow and rally took place, we won. That is why I consider it my duty to thank the Prime Minister." pic.twitter.com/kkZygaTuY9 — ANI (@ANI) June 15, 2024

अब देखना है, कितने दिन चलती है सरकार- उद्धव ठाकरे

शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने कहा, "यह संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई थी। जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यह सरकार मोदी सरकार थी और अब यह एनडीए सरकार बन गई है। अब देखना यह है कि यह सरकार कितने दिन चलती है।" ठाकरे ने कहा, "भाजपा ने ही 400 का नारा दिया था। अच्छे दिन के नैरेटिव का क्या हुआ, मोदी की गारंटी का क्या हुआ...देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि हमारी सरकार रिक्शे के तीन पैरों जैसी है, केंद्र की भाजपा सरकार का हाल भी वही है।" ठाकरे ने यह भी कहा, "जो लोग मुझे छोड़कर चले गए हैं, उन्हें पार्टी में वापस नहीं लिया जाएगा।"

#WATCH | Shiv Sena (UBT) leader Uddhav Thackeray says, "We will move forward with all those people who stayed with us, and struggled with us. If some people want to join us then we will see..." pic.twitter.com/VH5Z1tZCWJ — ANI (@ANI) June 15, 2024

गठबंधन में कोई बड़ा या छोटा भाई नहीं- पृथ्वीराज चव्हाण

इस अवसर पर बोलते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि गठबंधन में कोई बड़ा या छोटा भाई नहीं है। उन्होंने कहा, "हम प्रत्येक विधानसभा सीट पर विचार करके सीट बंटवारे पर निर्णय लेंगे। हमारी प्रारंभिक चर्चा पहले ही हो चुकी है।" राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के प्रमुख शरदचंद्र पवार ने भतीजे अजित पवार को अपनी पार्टी में वापस लेने की किसी भी संभावना से इनकार किया है।



Mumbai | Congress leader Prithviraj Chavan says, "We all have come together today to thank the people of Maharashtra and to express our gratitude to everyone. The people of Maharashtra have made the MVA candidates victorious. For the first time after the results of the Lok Sabha… pic.twitter.com/M5shY7gEvs — ANI (@ANI) June 15, 2024

एमवीए गठबंधन मिलकर लड़ेगा विधानसभा चुनाव

महाराष्ट्र उन तीन राज्यों में से एक था, जिसने आम चुनावों में भाजपा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को सबसे बड़ा झटका दिया, जो जून 2022 में शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अलग होकर भाजपा के साथ जाने के बाद पहला झटका था। शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखे जा रहे इस कदम में शिवसेना के उद्धव ठाकरे ने घोषणा की कि एमवीए गठबंधन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव एक साथ मिलकर लड़ेगा।