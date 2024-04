'स्पष्ट जनादेश के नतीजे भी स्पष्ट होते हैं, हमें आर्टिकल 370 को हटाने में मदद मिली', घोषणापत्र पर बोले जेपी नड्डा

नेशनल डेस्क: भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए अपना घोषणापत्र जारी किया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को राष्ट्रीय राजधानी में पार्टी मुख्यालय में नेताओं की सभा को संबोधित किया और कहा कि आम चुनाव के लिए पार्टी का घोषणापत्र दर्शाता है कि भाजपा के संस्थापकों के पास क्या था। देश के लिए कल्पना की। नड्डा ने कहा, "हमारा घोषणापत्र दर्शाता है कि भाजपा के संस्थापकों ने देश के लिए क्या कल्पना की थी। पीएम मोदी ने आम आदमी की समझ को सरल बनाया है और इसे 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' कहा है।"



आपने हमें स्पष्ट जनादेश दिया और स्पष्ट परिणाम आए- नड्डा

जेपी नड्डा ने कहा, "आज, जब हम संकल्प पत्र लॉन्च कर रहे हैं, तो हम सीखेंगे और चर्चा करेंगे कि हम पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अगले पांच वर्षों तक देश की सेवा कैसे करेंगे।" नड्डा ने कहा, "आपने हमें स्पष्ट जनादेश दिया और स्पष्ट परिणाम आए। आपने स्पष्ट जनादेश दिया और अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया गया। हमने वो दिन भी देखे जब कांग्रेस के वकीलों ने राम मंदिर के निर्माण में अड़ंगा लगाया, न्यायिक प्रक्रिया को रोकने की कोशिश की। लेकिन बीजेपी की सरकार में यह संकल्प भी पूरा हुआ। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ।''



10 करोड़ से ज्यादा गैस सिलेंडर बांटे जा चुके

सत्तारूढ़ सरकार द्वारा किए गए कार्यों पर प्रकाश डालते हुए, भाजपा अध्यक्ष ने कहा, "पीएम आवास योजना के तहत चार करोड़ घर बनाए गए हैं और यह काम आगे भी जारी रखा जा रहा है। आज, 50 करोड़ जनधन खातों में से 55.5 प्रतिशत जनधन खाते महिलाओं के नाम पर खोले जाते हैं।" उन्होंने कहा, "आज देश में उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ से ज्यादा गैस सिलेंडर बांटे जा चुके हैं। देशभर में 11 करोड़ से ज्यादा इज्जत घर बनाए गए हैं। 60,000 नए गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम किया गया है।"

#WATCH | BJP 'Sankalp Patra'/ manifesto release: BJP national president JP Nadda says, "You gave us a clear mandate and clear results came. You gave a clear mandate and Article 370 was abrogated..."



