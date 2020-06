विदेशी बाजारों से अच्छे संकेत मिल रहे हैं। कल Dow 580 अंक बढ़कर बंद हुआ था। US में होम सेल्स के आंकड़े अनुमान से ज्यादा रहे हैं। उधर US Fed ने कहा है कि इकोनॉमी में रिकवरी के संकेत हैं। रिकवरी का रास्ता अनिश्चितता से भरा है, रिकवरी के लिए वायरस पर काबू पाना होगा। चीन के अच्छे मैन्युफैक्चरिंग PMI के बाद एशियाई बाजारों में भी मजबूती नजर आ रही है। चीन का मैन्युफैक्चरिंग PMI 50.9 रही है। चीन का मैन्युफैक्चरिंग PMI अनुमान से ज्यादा रहा है। SGX Nifty में करीब 60 अंक की बढ़त देखने को मिल रही है। उधर क्रूड कीमतों में तेजी का रुख है। अच्छे आर्थिक आंकड़े से क्रूड कीमतों में 3 फीसदी का उछाल देखने को मिला है। सोने की कीमतों में मजबूती है।

