बेंगलुरु ‘प्रीमियम' मकानों के महंगा होने के मामले में दुनिया के 46 शहरों में चौथे स्थान पर: नाइट फ्रैंक

नई दिल्लीः बेंगलुरु ‘प्राइम' आवासीय संपत्तियों की कीमतों में वृद्धि के मामले में दुनिया भर के 46 शहरों की सूची में चौथे स्थान पर है। रियल एस्टेट सलाहकार नाइट फ्रैंक के अनुसार, इस सूची में मुंबई छठे जबकि दिल्ली 15वें स्थान पर है। नाइट फ्रैंक की दूसरी तिमाही (अप्रैल-जून) की ‘प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स' (पीजीसीआई) 2025 रिपोर्ट के अनुसार, ‘प्राइम' आवासीय संपत्तियों की कीमत में 25.2 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ सियोल (दक्षिण कोरिया) पहले स्थान पर है।

तोक्यो (जापान) 16.3 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ दूसरे स्थान पर और दुबई 15.8 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ तीसरे स्थान पर है। ‘प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स' एक मूल्यांकन-आधारित सूचकांक है जो दुनिया भर के 46 शहरों में प्रमुख आवासीय संपत्तियों की कीमतों में उतार-चढ़ाव पर नजर रखता है। देश में बेंगलुरु में ‘प्राइम' आवासीय संपत्तियों की कीमतों में 10.2 प्रतिशत, मुंबई में 8.7 प्रतिशत और दिल्ली में 3.9 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई।

सलाहकार ने बताया कि जून 2025 तक औसत वैश्विक ‘प्राइम' आवासीय कीमतों में 2.3 प्रतिशत की वृद्धि होगी। नाइट फ्रैंक ने बयान में कहा, ‘‘ ‘प्राइम' आवासीय मूल्य वृद्धि में वैश्विक मंदी के बावजूद भारतीय शहर मजबूत प्रदर्शन कर रहे हैं जो मजबूत मांग, सीमित ‘प्राइम' आपूर्ति और शहरी केंद्रों में निरंतर धन सृजन को दर्शाता है।''