लिक्विड और ओवरनाइट स्कीम की खरीद अब 12.30 बजे तक के बजाय 1.30 बजे तक की जा सकेगी। वहीं, डेट म्यूचुअल फंड स्कीम और कंजरवेटिव हाइब्रिड फंड्स की खरीद बिक्री अब फिर से 3 बजे तक हो सकेगी। अब इक्विटी म्यूचुअल फंड हो, डेट म्यूचुअल फंड हो या कंजरवेटिव हाइब्रिड फंड्स, इनके यूनिट्स की खरीदारी का समय 3 बजे तक होगा। इसका फायदा यह होगा कि निवेशकों के पास उस दिन की NAV (Net Asset Value) म्यूचुअल फंड की खरीद-बिक्री के लिए ज्यादा समय मिलेगा।

