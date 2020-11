बिजनेस डेस्कः अमेरिका में जो बाइडेन के राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद सोमवार को भारतीय बाजारों में रौनक देखने को मिली। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन दुनियाभर के बाजारों से मिले मजबूत संकेतों के दाम पर बीएसई का 30 शेयरों वाला प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स (10:15 AM) 600 अंक चढ़कर 42500 के नए शिखर पर पहुंच गया। वहीं, एनएसई का 50 शेयरों वाला प्रमुख इंडेक्स निफ्टी 12430 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिकी बाजारों में ऐतिहासिक इलेक्शन रैली (शेयर बाजार में तेजी का दौर) जारी है, जिसका असर दुनियाभर के बाजारों पर दिख रहा है।

