August Grah Gochar: जल्द ही शुरू होने जा रहा अगस्त का महीना, ये बड़े ग्रह करेंगे गोचर

August Grah Gochar: अगस्त का महीना शुरू होने में बस कुछ ही दिन रह गए हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर महीना अपने आप में बहुत अहमियत रखता है क्योंकि हर माह में कोई न कोई ग्रह अवश्य ही गोचर करता है। बात करेंगे अगस्त के महीने की। अगस्त के महीने में सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। ग्रहों का परिवर्तन सारी 12 राशियों पर बहुत प्रभाव डालता है। तो चलिए जानते हैं विस्तार से-





These planets will transit in the month of August अगस्त महीने में ये ग्रह करेंगे गोचर

Sun Transit सूर्य गोचर

ज्योतिष गणना के मुताबिक 16 अगस्त को सूर्य देव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। इस समय सूर्य देव कर्क राशि में हैं। ये परिवर्तन शाम को 7.53 मिनट पर होगा। जिस दिन सूर्य देव एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं उस दिन को संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है।



Mars Transit मंगल गोचर

26 अगस्त को मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। मंगल इस दिन मिथुन राशि में गोचर करेंगे। इस समय मंगल अभी वृषभ राशि में हैं। दोपहर 3.40 मिनट पर इसका गोचर होगा।



Mercury Transit बुध गोचर

5 अगस्त को बुध का गोचर होगा। इसके बाद फिर से 22 अगस्त को ये प्रवेश करेंगे को कर्क राशि में आ जाएंगे। इसके अलावा अगस्त महीने में ही तीसरी बार 29 अगस्त को बुध मार्गी होंगे।





Venus Transit शुक्र गोचर

जीवन में सुख-सुविधा को पाने के लिए कुंडली में शुक्र ग्रह का मजबूत होना बेहद ही जरुरी है। ऐशो-आराम के कारक शुक्र ग्रह 25 अगस्त को राशि परिवर्तन करेंगे और कन्या राशि में आ जाएंगे ।शास्त्रों के मुताबिक शुक्र हर राशि में लगभग 25 दिन तक विराजमान रहते हैं।



Trigrahi Yoga will be formed in Leo in the month of August अगस्त माह में सिंह राशि में बनेगा त्रिग्रही योग

अगस्त में सबसे लकी राशि सिंह राशि होने वाली है। इस महीने में सिंह राशि में त्रिग्रही योग का निर्माण होने जा रहा है। ज्योतिष गणना के अनुसार 16 अगस्त से 22 अगस्त तक इस योग का निर्माण होगा। इस वजह से सिंह राशि वाले लोगों को अपने जीवन में बहुत से बदलाव देखने को मिलेंगे। आपके बहुत से रुके हुए कार्य पूरे हो जाएंगे। व्यापार में भी मनचाहा लाभ मिलेगा। जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं इस योग के प्रभाव उनको नौकरी भी मिल जाएगी। इसके अलावा भी बहुत से बदलाव देखने को मिलेंगे।