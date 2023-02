Friday special: घर में इन चीजों का रखें ध्यान, मां लक्ष्मी रहेंगी सदैव आपके पास

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 24 Feb, 2023 08:02 AM

घर में वैभव बनाए रखने के लिए वास्तु शास्त्र का मुख्य तौर पर ख्याल रखा जाता है। हिन्दू धर्म में मां लक्ष्मी को धन की देवी कहते हैं

Friday special vastu tips: घर में वैभव बनाए रखने के लिए वास्तु शास्त्र का मुख्य तौर पर ख्याल रखा जाता है। हिन्दू धर्म में मां लक्ष्मी को धन की देवी कहते हैं, अगर इनसे जुड़ी कुछ बातों का घर में ध्यान रख लिया जाए तो कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। जिंदगी के सारे भौतिक सुख-सुविधाएं मां लक्ष्मी की कृपा से ही प्राप्त होते हैं लेकिन हम जाने-अनजाने में ऐसी गलती कर बैठते हैं, जिनके बारे में हमे पता ही नहीं होता। तो आइए जानते हैं कि घर में कौन-कौन सी चीजों का ख्याल रखना चाहिए। जिससे मां लक्ष्मी सदैव आपके घर में वास करें।





Some important things to keep Maa Lakshmi with you मां लक्ष्मी को अपने पास रखने के लिए कुछ जरूरी बातें-

रात को सोते समय रसोई घर को हमेशा साफ रखें। कई लोगों की आदत होती है वो झूठे बर्तनों को सुबह के भरोसे छोड़ देते हैं लेकिन वास्तु शास्त्र के हिसाब से इसे दोष माना गया है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं इसलिए जूठे बर्तनों को तुरंत साफ कर देना चाहिए।





वास्तु शास्त्र के अनुसार जिस जगह पर देवी लक्ष्मी की तस्वीर रखी हो उस जगह पर साफ़-सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जितनी जगह साफ़ रहेगी, उतना ही धन का प्रवाह बढ़ेगा। मां लक्ष्मी की मूर्ति या फोटो हमेशा उत्तर दिशा में लगाएं।



देवी लक्ष्मी के आठ रूप हैं जिन्हें अष्टलक्ष्मी कहा जाता है लेकिन शास्त्रों के अनुसार इन्हें घर या ऑफिस में रखने की सलाह नहीं दी जाती।



पत्थर या धातु की मूर्ति को घर पर रखें। प्लास्टिक से बनी मूर्ति घर पर रखना शुभ नहीं होता।



देवी लक्ष्मी की मूर्ति घर में रखते समय एक बात ध्यान रखें कि वह कमल पर ही बैठी हों। उल्लू पर बैठी हुई देवी अशुभ मानी जाती हैं। ऐसी मूर्ति रखने से हाथ में पैसा टिक नहीं पाता। कार्यस्थल पर मां लक्ष्मी की खड़ी मुद्रा की पूजा करें।



मां की कृपा पाने के लिए भगवान विष्णु के साथ उनकी पूजा करें। गणेश जी के साथ उनकी पूजा सिर्फ दिवाली पर की जाती है।





घर में देवी लक्ष्मी का वास चाहते हैं तो शाम के समय घर पर झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। झाड़ू ऐसी जगह रखें, जहां पर किसी की नजर न पड़े।



घर के प्रवेश द्वार पर लक्ष्मी-कुबेर की तस्वीर लगाने से शुभता का संचार होता है। वास्तु विद्वानों के अनुसार ऐसा करने से धन लाभ के स्रोत बनते हैं।