Karj Mukti Ke Upay: आज से घर पर करें ये काम, हर तरह का कर्ज हो जाएगा रफूचक्कर

What is the fastest way to get out of debt in astrology: कोई भी ऋणी व्यक्ति सर्वप्रथम यही सोचता है कि लिया हुआ उधार जल्दी से जल्दी चुक जाए, ताकि उसे ऋण से मुक्ति मिले लेकिन कई बार ऐसा होना भी संभव है कि लिया हुआ कर्ज उतरता ही नहीं। कर्ज जल्दी से जल्दी उतरे, इसके लिए कुछ उपाय इस प्रकार बताए गए हैं।

चर लग्नों- मेष, कर्क, तुला व मकर में कर्ज लेने पर शीघ्र उतर जाता है, लेकिन चर लग्नों में कर्जा दें नहीं। चर लग्न में पांचवें व नवें स्थान में शुभ ग्रह व आठवें स्थान में कोई भी ग्रह नहीं हो, वरना ऋण पर ऋण चढ़ता चला जाएगा।

किसी भी महीने की कृष्णपक्ष की 1 तिथि, शुक्लपक्ष की 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, पूर्णिमा व मंगलवार के दिन उधार दें और बुधवार को कर्ज लें।

कर्ज मुक्ति के लिए ऋणमोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करें एवं लिए हुए कर्ज की प्रथम किश्त मंगलवार से देना शुरू करें। इससे कर्ज शीघ्र उतर जाता है।

कर्ज लेने जाते समय घर से निकलते वक्त जो स्वर चल रहा हो, उस समय वही पांव बाहर निकालें तो कार्य सिद्धि होती है, परंतु कर्ज देते समय सूर्य स्वर को शुभकारी माना है।

कर्जनाशक ताम्रपत्र पर मंगल यंत्र (भौम यंत्र) अभिमंत्रित करके पूजा करें या सवा चार रत्ती का मूंगायुक्त कर्ज मुक्ति मंगल यंत्र अभिमंत्रित करके गले में धारण करें।

लाल मसूर की दाल का दान दें।

वास्तु अनुसार ईशान कोण को स्वच्छ व साफ रखें।

वास्तुदोष नाशक हरे रंग के गणपति मुख्य द्वार पर आगे-पीछे लगाएं।

हनुमान जी के चरणों में मंगलवार व शनिवार के दिन तेल-सिंदूर चढ़ाएं और माथे पर सिंदूर का तिलक लगाएं। हनुमान चालीसा या बजरंगबाण का पाठ करें।

ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र का शुक्लपक्ष के बुधवार से नित्य पाठ करें।

बुधवार को सवा पाव मूंग उबालकर घी-शक्कर मिलाकर गाय को खिलाने से शीघ्र कर्ज से मुक्ति मिलती है।

सरसों का तेल मिट्टी के दीये में भरकर, फिर मिट्टी के दीये का ढक्कन लगाकर किसी नदी या तालाब के किनारे शनिवार के दिन सूर्यास्त के समय जमीन में गाढ़ देने से कर्ज मुक्त हो सकते हैं।

सर्व सिद्धि बीसा यंत्र धारण करने से सफलता मिलती है।

सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का नित्य एकादश पाठ करें।

घर की चौखट पर अभिमंत्रित काले घोड़े की नाल शनिवार के दिन लगाएं।

हस्त नक्षत्र रविवार की संक्रांति के वृद्धि योग में कर्जा उतारने से मुक्ति मिलती है।