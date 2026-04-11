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Kumbh Rashifal 12 April : 12 अप्रैल को करियर में मिलेगी नई ऊंचाई या बढ़ेगी चुनौती? जानें कुंभ राशि वाले अपनी सटीक भविष्यवाणी

Edited By Updated: 12 Apr, 2026 03:50 AM

kumbh rashifal 12 april

कुंभ राशि के जातकों के लिए 12 अप्रैल 2026 का दिन आत्म-मंथन और महत्वपूर्ण निर्णयों का दिन है। शनि की साढ़ेसाती के प्रभाव और वर्तमान ग्रह स्थिति के बीच, आज का दिन आपके लिए 'सफलता और सतर्कता' का मिश्रण लेकर आया है।

Kumbh Rashifal 12 April : कुंभ राशि के जातकों के लिए 12 अप्रैल 2026 का दिन आत्म-मंथन और महत्वपूर्ण निर्णयों का दिन है। शनि की साढ़ेसाती के प्रभाव और वर्तमान ग्रह स्थिति के बीच, आज का दिन आपके लिए 'सफलता और सतर्कता' का मिश्रण लेकर आया है। आइए जानते हैं कि आपके करियर, वित्त और रिश्तों के लिए आज का दिन क्या संकेत दे रहा है।

करियर
करियर के मोर्चे पर आज सितारों की स्थिति थोड़ी जटिल है, लेकिन यह आपके पक्ष में झुकती नजर आ रही है। यदि आप तकनीकी क्षेत्र, मीडिया या रिसर्च से जुड़े हैं, तो आज आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। आपकी नवीन सोच आपको कार्यक्षेत्र में नई ऊंचाई पर ले जाएगी। ऑफिस में गुप्त शत्रु या ईर्ष्यालु सहकर्मी आपके रास्ते में छोटी-मोटी बाधाएं डाल सकते हैं। आज 'काम बोलता है' वाली नीति अपनाएं और किसी भी प्रकार की राजनीति से दूर रहें। अपनी योजनाओं को गुप्त रखना ही आपकी जीत सुनिश्चित करेगा।

आर्थिक स्थिति
आर्थिक रूप से आज का दिन मध्यम फलदायी है। धन का आगमन होगा, लेकिन साथ ही साथ खर्चों की लंबी सूची भी तैयार रहेगी। शेयर बाजार या सट्टेबाजी से आज दूर रहना ही बेहतर है। यदि आपने किसी को उधार दिया था, तो आज तकादा करने पर वह पैसा वापस मिल सकता है।

लव लाइफ और रिश्ते
रिश्तों के मामले में आज का दिन थोड़ा संवेदनशील हो सकता है। आपके काम की व्यस्तता के कारण पार्टनर को उपेक्षित महसूस हो सकता है, जिससे हल्की नोकझोंक संभव है। एक छोटा सा उपहार या प्यार भरी बात माहौल को शांत कर देगी। जो लोग अकेले हैं, उनके जीवन में किसी पुराने दोस्त की वापसी हो सकती है जो भविष्य में एक नए रिश्ते की शुरुआत कर सकती है।

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सेहत और जीवनशैली
आज मानसिक थकान आप पर हावी हो सकती है। कुंभ राशि के जातकों को आज अपनी आंखों और नींद का विशेष ध्यान रखना चाहिए। देर रात तक जागने से बचें और खुद को हाइड्रेटेड रखें।

आज का शुभ अंक और रंग
शुभ अंक : 7 और 11

शुभ रंग : आसमानी नीला और सिल्वर

आज का विशेष उपाय 
दिन की चुनौतियों को कम करने के लिए आज सुबह हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं। साथ ही, शनि चालीसा का पाठ करना आपके लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। किसी सफाई कर्मचारी को कुछ दान देना भी आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

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