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Mithun Rashifal 12 April : 12 अप्रैल को करियर में मिलेगी रॉकेट जैसी रफ्तार, क्या आप हैं इस बड़े बदलाव के लिए तैयार?

Edited By Updated: 12 Apr, 2026 01:10 AM

mithun rashifal 12 april

12 अप्रैल 2026 का सूर्योदय मिथुन राशि के जातकों के लिए साधारण नहीं रहने वाला है। ग्रहों की बदलती चाल और बुध का अनुकूल गोचर आपकी राशि के लिए एक ऐसे 'करियर ब्लास्ट' के संकेत दे रहा है, जिसकी प्रतीक्षा आप पिछले कई महीनों से कर रहे थे।

Mithun Rashifal 12 April : 12 अप्रैल 2026 का सूर्योदय मिथुन राशि के जातकों के लिए साधारण नहीं रहने वाला है। ग्रहों की बदलती चाल और बुध का अनुकूल गोचर आपकी राशि के लिए एक ऐसे 'करियर ब्लास्ट' के संकेत दे रहा है, जिसकी प्रतीक्षा आप पिछले कई महीनों से कर रहे थे। आज आपके पेशेवर जीवन में ऐसी गति आने वाली है, जिसे संभालना आपके लिए रोमांचक और चुनौतीपूर्ण दोनों होगा। आइए विस्तार से जानते हैं कि आज के सितारे आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं के लिए क्या खास लेकर आए हैं।

करियर
मिथुन राशि वाले अपनी वाकपटुता और तेज़ दिमाग के लिए जाने जाते हैं। आज आपकी यही खूबियां आपके करियर को रॉकेट जैसी रफ्तार देने वाली हैं। यदि आप किसी प्रमोशन, इंक्रीमेंट या मनचाहे ट्रांसफर की उम्मीद कर रहे थे, तो आज वह दरवाजा खुल सकता है। दफ्तर में आपकी बातों को न केवल सुना जाएगा, बल्कि उन्हें लागू भी किया जाएगा। आपकी कार्यक्षमता आज अपने चरम पर होगी। बॉस आपके 'मल्टीटास्किंग' स्वभाव के कायल हो जाएंगे। जो युवा नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें आज किसी बड़ी कंपनी से बुलावा आ सकता है। आपकी संवाद शैली इंटरव्यू में आपको सबसे आगे रखेगी।

आर्थिक स्थिति
जब करियर में रफ्तार आती है, तो धन का आगमन भी स्वतः ही बढ़ जाता है। आज अचानक कहीं से रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। कमीशन, ब्रोकरेज या कंसल्टेंसी से जुड़े लोगों को बड़ा आर्थिक फायदा होने के प्रबल योग हैं। शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल है, लेकिन किसी के बहकावे में आकर पैसा न लगाएं। अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, मुनाफा निश्चित है।

लव लाइफ और रिश्ते
करियर की भागदौड़ के बीच आपकी लव लाइफ में भी आज ताजगी बनी रहेगी। जीवनसाथी आपकी सफलता में बराबर के साझीदार बनेंगे। आज शाम आप उनके साथ अपनी खुशियों का जश्न मना सकते हैं। यदि आप किसी को पसंद करते हैं, तो आज का दिन दिल की बात कहने के लिए शानदार है। आपकी बुद्धिमानी और सेंस ऑफ ह्यूमर किसी का भी दिल जीत लेगा।

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स्वास्थ्य
आज आप मानसिक रूप से काफी सक्रिय महसूस करेंगे, लेकिन शरीर को भी आराम की जरूरत होगी। रॉकेट जैसी रफ्तार के चक्कर में भोजन और नींद को नजरअंदाज न करें। नसों में खिंचाव या सिरदर्द से बचने के लिए समय-समय पर पानी पीते रहें और गहरी सांस लें।

आज का विशेष सफलता उपाय
अपनी तरक्की की रफ्तार को बरकरार रखने के लिए आज भगवान गणेश को दूर्वा और मोदक अर्पित करें। 

'ॐ बुं बुधाय नमः' मंत्र का जाप करना आपके लिए किसी सुरक्षा कवच से कम नहीं होगा। हरे रंग का रुमाल अपने पास रखें।

शुभ अंक: 5 और 8

शुभ रंग: हरा और हल्का पीला

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