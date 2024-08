Raksha Bandhan 2024: रक्षा बंधन पर यदि आप भी अपनी बहनों को दे रहे हैं ये गिफ्ट, तो हो जाएं सावधान !

Edited By Prachi Sharma,Updated: 08 Aug, 2024 07:06 AM

कुछ ही दिनों में भाई-बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षा बंधन का पर्व आने ही वाला है। हर साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि के दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। इस

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Raksha Bandhan: कुछ ही दिनों में भाई-बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षा बंधन का पर्व आने ही वाला है। हर साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि के दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। इस बार ये पर्व 19 अगस्त को मनाया जाएगा। इस दिन भाई अपनी बहन की रक्षा करने का प्रण लेता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमेशा मुहूर्त को देख कर ही राखी बांधनी चाहिए। भद्रा काल में राखी बांधने की मनाही होती है। राखी बांधने के बाद भाई उपहार दे कर अपने प्रेम प्रकट करते हैं। उपहार देने का मुख्य उद्देश्य एक-दूसरे के प्रति प्यार व्यक्त करना है। बहनों को गिफ्ट देने के लिए आज कल मार्केट में बहुत से गिफ्ट मिलते हैं लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ ऐसे उपहार है जो देने शुभ नहीं माने जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन हैं वो गिफ्ट्स जो रक्षाबंधन के दिन नहीं देने चाहिए।

Don’t give black colour things न दें काले रंग की चीजें

रक्षाबंधन के पावन पर्व पर यदि आप अपनी बहन के लिए तोहफा ले रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि कपडे काले रंग के न हो। काला रंग नकारात्मकता का प्रतीक है। यदि आप इस रंग एक कपड़े गिफ्ट करते हैं तो जीवन में नेगेटिव वाइब्स बनी रहती हैं।

Do not give shoes and slippers to sisters बहनों को न दें जूते-चप्पल

किसी भी तीज-त्यौहार के दौरान जूते-चप्पल उपहार में नहीं देने चाहिए। जूते-चप्पल का सीधा संबंध शनि देव हैं। इस वजह से इन्हें शुभ नहीं माना जाता है।

Avoid sharp objects नुकीली चीजें से करें परहेज

हिन्दू धर्म में नुकीली चीजों का उपहार देना अशुभ माना गया है। यदि आप गलती से भी ऐसा करते हैं तो न चाहते हुए भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसा करने से जीवन में तरक्की अपने आप रुक जाती है।

Do not gift leather related items चमड़े से संबंधित चीजें न करें गिफ्ट

मड़े का संबंध शनिदेव से होता है। इसलिए इससे जुड़ी चीजों का गिफ्ट देने से परहेज करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी बहन का पाला परेशानियों से पड़ सकता है।

Don’t give watches to your sisters बहनों को न दें घड़ी

घड़ी का व्यक्ति से अच्छा और बुरा समय जुड़ा होता है। इस वजह से भूलवश भी अपनी बहन को हाथ में पहनने वाली वाच गिफ्ट न करें।