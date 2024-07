Sawan में भूलकर भी न खरीदें ये 4 चीजें, भोलेनाथ हो जाएंगे क्रोधित

भोले बाबा का प्रिय मास श्रावण 22 जुलाई से शुरू हो गया है जो कि 19 अगस्त तक चलेगा। सावन का एक-एक क्षण भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। मान्यता है कि इस

Sawan: भोले बाबा का प्रिय मास श्रावण 22 जुलाई से शुरू हो गया है जो कि 19 अगस्त तक चलेगा। सावन का एक-एक क्षण भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। मान्यता है कि इस महीने में भोलेनाथ धरती पर पधारते हैं और भक्तों पर अपनी असीम कृपा बरसाते हैं लेकिन कई बार व्यक्ति जाने-अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देता है जिससे वह शिवजी की कृपा से वंचित रह जाता है। इन्हीं गलतियों में से एक गलती है सावन माह में गलत चीजों की खरीदारी। शास्त्रों में सावन मास के दौरान कुछ चीजों की खरीदारी करना वर्जित माना गया है। वहीं कुछ ऐसी चीजें भी है जिसे खरीदकर घर लाने से धन-संपत्ति आती है। तो आइए जानते हैं श्रावण मास में किन चीजों की खरीदारी करनी चाहिए और किन चीजों की नहीं।

What should not be bought in Savan सावन में क्या नहीं खरीदना चाहिए-

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, सावन के पवित्र मास में भूलकर भी लोहे का सामान नहीं खरीदना चाहिए। अगर आप इस महीने में लोहे का सामान खरीदकर घर लाते हैं तो इसके आपको बेहद ही अशुभ परिणामों से गुजरना पड़ता है।

वहीं धर्म शास्त्रों की मानें तो श्रावण मास में चमड़े से जुड़ी कोई वस्तु लेने से बचें। इस महीने में चमड़े का सामान खरीदने से जीवन में कष्ट आते हैं।

चमड़े के अलावा सावन के महीने में तेज धारदार वाली वस्तुएं यानि कि कैंची, छूरी नहीं खरीदनी चाहिए। इसी के साथ श्रावण के महीने में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं भी खरीदने से बचना चाहिए।

इस पावन मास में मांस-मदिरा खरीदकर घर भूलकर भी नहीं लाना चाहिए और न ही इसका सेवन पूरे माह में करना चाहिए।

सावन मास में क्या खरीदना शुभ होता है-

बता दें कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, भोलेनाथ के प्रिय माह सावन में रुद्राक्ष खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। इस महीने में रुद्राक्ष खरीदकर इसे धारण करने से व्यक्ति के जीवन में सुख-समृद्धि आती है और बीमारियों का नाश होता है।

बताते चलें कि सावन के महीने में शिव स्तुति का बहुत महत्व है और भोलेनाथ की स्तुति डमरू बजाकर की जाए तो महादेव अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। तो ऐसे में अगर आप सावन के महीने में डमरू को खरीदते हैं तो आपके सभी संकट दूर होते हैं क्योंकि डमरू के घर में होने से कभी अमंगल नहीं होता। डमरू की ध्वनि में इतनी शक्ति होती है जो घर के वातावरण को तनाव मुक्त बना देती है।

तो वही जैसा कि सभी जानते हैं कि भगवान शिव ने अपने गले में नाग को धारण किया हुआ है। नाग-नागिन को भगवान शिव का आभूषण माना जाता है। तो ऐसे में सावन माह में चांदी या तांबे का नाग-नागिन का जोड़ा घर लाना बहुत ही शुभ होता है।