Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




  • Stock Market Astrology: सिंह राशि में आए सूर्य, कर्क में आएंगे शुक्र, बाजार में जारी रहेगा सुधार

Stock Market Astrology: सिंह राशि में आए सूर्य, कर्क में आएंगे शुक्र, बाजार में जारी रहेगा सुधार

Edited By Prachi Sharma,Updated: 18 Aug, 2025 07:34 AM

stock market astrology

पिछले सप्ताह गुरुवार को बाजार बंद होने के बाद 16 अगस्त रात्रि को सूर्य का सिंह राशि में गोचर हुआ है और इसी सप्ताह 21 अगस्त को शुक्र ही मिथुन राशि से निकल कर कर्क राशि में गोचर करेंगे और बुध के साथ युति करेंगे। बुध-शुक्र की यह युति बाजार में तेजी...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Stock Market Astrology: पिछले सप्ताह गुरुवार को बाजार बंद होने के बाद 16 अगस्त रात्रि को सूर्य का सिंह राशि में गोचर हुआ है और इसी सप्ताह 21 अगस्त को शुक्र ही मिथुन राशि से निकल कर कर्क राशि में गोचर करेंगे और बुध के साथ युति करेंगे। बुध-शुक्र की यह युति बाजार में तेजी लाने का काम करेगी। गुरु पहले ही 13 अगस्त को राहु के आर्द्रा नक्षत्र से निकल कर अपने ही पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और बुध भी अस्त से उदय हो चुके हैं।

वक्री से मार्गी अवस्था में भी आ गए हैं। इसी का प्रभाव हमें पिछले सप्ताह बाजार में देखने को मिला और बाजार में 5 सप्ताह से चल रही गिरावट थमती हुई नजर आई। बाजार की यह स्थिति इस सप्ताह भी जारी रह सकती है और बाजार मोटे तौर पर हरे निशान के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ सकता है।

18 अगस्त को चन्द्रमा मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में रहेंगे और अपनी उच्च राशि वृषभ में गोचर करेंगे चन्द्रमा के पीड़ित न होने के कारण बाजार में खरीदारी देखने को मिल सकती है। बाजार कंसोलिडेट करने के बाद तेजी पकड़ सकता है और यह तेजी दूसरे हाफ के दौरान बढ़ सकती है और बाजार हरे निशान के साथ बंद होता हुआ नजर आएगा।

और ये भी पढ़े

19 अगस्त को चन्द्रमा सुबह तड़के 2.05 बजे राहु के आर्द्रा नक्षत्र में आ जाएंगे और शुक्र व गुरु के ऊपर से गोचर करेंगे। चन्द्रमा की यह स्थिति बाजार में उतार-चढ़ाव लाने का काम करेगी। लिहाजा इस दिन कोई भी ट्रेड संभलकर लेना चाहिए।

20 अगस्त को चन्द्रमा गुरु के पुनर्वसु नक्षत्र में मिथुन राशि में गुरु और शुक्र के ऊपर से गोचर करेंगे। लिहाजा इस दिन बैंकिंग, एन.बी.एफ.सी. और वित्तीय सेक्टर के शेयरों में अच्छी खरीद बन सकती है।बाजार इस दिन हरे निशान के साथ कारोबार करता हुआ नजर आएगा।

21 अगस्त को शुक्र मिथुन राशि से निकल चन्द्रमा की कर्क राशि में आ जाएंगे और चन्द्रमा इस दिन शनि के पुष्य नक्षत्र में गोचर करेंगे। इसी दिन दोपहर 12.44 बजे के बाद भद्रा भी रहेगी। लिहाजा इस दिन दूसरे हाफ में बाजार में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है इसलिए दूसरे हाफ में संभलकर कारोबार करना चाहिए। मेटल शेयरों में इस दिन फोकस बनता हुआ नजर आ सकता है।

22 अगस्त को चन्द्रमा बुध के अश्लेषा नक्षत्र में कर्क राशि में बुध और शुक्र के ऊपर से गोचर करेंगे। लिहाजा बाजार में इस दिन तेजी देखने को मिल सकती है। इस दिन भी बैंकिंग, वित्तीय सेक्टर के अलावा आई.टी. सेक्टर में भी तेजी देखने को मिल सकती है।    

नरेश कुमार
https://www.facebook.com/Astro-Naresh-115058279895728

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!