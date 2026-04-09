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Vrish Rashifal 12 April : खुल गया वृष राशि की किस्मत का ताला ! 12 अप्रैल को बदलेगा आपकी किस्मत का नक्शा?

Edited By Updated: 12 Apr, 2026 12:51 AM

vrish rashifal 12 april

2 अप्रैल 2026 की तारीख वृष राशि के जातकों के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकती है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, आपकी राशि के स्वामी शुक्र की स्थिति आज इतनी प्रबल है कि यह आपके जीवन के बंद दरवाजों को खोलने की पूरी क्षमता रखती है।

Vrish Rashifal 12 April : 12 अप्रैल 2026 की तारीख वृष राशि के जातकों के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकती है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, आपकी राशि के स्वामी शुक्र की स्थिति आज इतनी प्रबल है कि यह आपके जीवन के बंद दरवाजों को खोलने की पूरी क्षमता रखती है। यदि आप पिछले काफी समय से संघर्षों के दौर से गुजर रहे थे, तो मान लीजिए कि आज वह 'किस्मत का ताला' खुलने का समय आ गया है। सितारों का यह बदलाव न केवल आपके धन, बल्कि आपके सम्मान और जीवन जीने के तरीके को भी एक नई दिशा देने वाला है।

करियर और भाग्य
आज कार्यक्षेत्र में परिस्थितियां पूरी तरह आपके पक्ष में झुकती नजर आएंगी। ग्रहों का गोचर आपके आत्मविश्वास को सातवें आसमान पर ले जाएगा। यदि आप अपनी नौकरी बदलना चाह रहे थे या किसी बड़े पद की प्रतीक्षा में थे, तो आज का दिन आपके करियर का नक्शा बदल सकता है। उच्च अधिकारियों का व्यवहार आपके प्रति बहुत ही सहयोगात्मक रहेगा। बिजनेस में जो बाधाएं आपको आगे बढ़ने से रोक रही थीं, वे आज अचानक दूर होंगी। किसी नई तकनीक या नए पार्टनर के साथ जुड़ना आपके भविष्य को सुनहरा बना सकता है। सरकारी अटके हुए काम आज पूरे होने के प्रबल योग हैं।

आर्थिक स्थिति
आर्थिक दृष्टिकोण से 12 अप्रैल का दिन आपके लिए 'भाग्यशाली' रहने वाला है। मुमकिन है कि आज आपको किसी ऐसे स्रोत से पैसा मिले जिसके बारे में आपने सोचा भी न हो। पैतृक संपत्ति के मामलों में चल रहा विवाद आपके पक्ष में सुलझ सकता है। आज किया गया निवेश भविष्य में आपको कई गुना लाभ दिलाएगा। लग्जरी और सुख-सुविधाओं पर खर्च होगा, लेकिन यह आपकी वित्तीय स्थिति को और अधिक मजबूती देगा।

लव और फैमिली
भाग्य के साथ-साथ रिश्तों में भी आज बड़ा सकारात्मक बदलाव आएगा। घर में शांति और उत्सव का माहौल रहेगा। माता-पिता के आशीर्वाद से आपकी कोई बड़ी बाधा टल जाएगी। जीवनसाथी के साथ आपका तालमेल और अधिक गहरा होगा। यदि आप सिंगल हैं, तो आज आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो आपके जीवन का 'नक्शा' खुशियों से भर देगा।

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स्वास्थ्य
आज आप खुद को बहुत संतुलित और ऊर्जावान महसूस करेंगे। मानसिक तनाव पूरी तरह गायब हो जाएगा। आँखों और गले का थोड़ा ध्यान रखें, लेकिन कुल मिलाकर स्वास्थ्य के मामले में दिन शानदार है। प्राकृतिक वातावरण में समय बिताना आपको नई प्रेरणा देगा।

आज का विशेष सौभाग्य उपाय
अपनी किस्मत की चमक को और बढ़ाने के लिए आज मां लक्ष्मी को मिश्री और सफेद फूलों का भोग लगाएं।

'ॐ महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें। सफेद रंग के वस्त्र धारण करना आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा।

शुभ अंक: 2 और 6

शुभ रंग: क्रीम और चमकीला सफेद

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ
 

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