नेपाल में मूसलाधार बारिश व भूस्खलन से जहां कई घर बह गए वहीं 12 लोगों की मौत हो गई। वर्षाजनित हादसों में 19 लोग लापता हैं ...

काठमांडूः नेपाल में मूसलाधार बारिश व भूस्खलन से जहां कई घर बह गए वहीं 12 लोगों की मौत हो गई। इन वर्षाजनित हादसों में 19 लोग लापता हैं व 10 लोग घायल हुए है। नेपाल में पिछले 48 घंटों से हो रही बारिश से नारायणी और अन्य प्रमुख नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग के मुताबिक, अगले तीन दिनों तक मानसूनी बारिश से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है।

पुलिस ने बताया कि कास्की जिले में पोखरा सिटी एरिया के सारंगकोट और हेमजन में तीन बच्चों समेत 7 लोगों की जान गई। उनमें से 5 की मौत सारंगकोट में भूस्खलन की चपेट में एक घर के आने से हुई। यहां 10 लोग घायल हुए, जिनका इलाज चल रहा है। इसके अलावा लामजुंग जिले के बेसिशहर में एक परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं, रुकुम जिले के आथबिस्कॉट इलाके में भी 2 अन्य लोगों की मौत हो गई।

#WATCH: Heavy flooding in Sindhupalchok area of Nepal following heavy rainfall; many houses have been swept away. (9/7) pic.twitter.com/CH4KigWnP6