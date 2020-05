घेब्रयेसॉस ब्रिटेन में नाटिंघम यूनिवर्सिटी से माइक्रो बॉयलोजी में डाक्टरेट हैं और साथ ही मलेरिया मामलों के विशेषज्ञ भी । साल 2017 में WHO में इस शीर्ष पद को संभालने से पूर्व वह इथियोपिया में स्वास्थ्य और विदेश मंत्री का पद संभाल चुके थे । वह अफ्रीकी क्षेत्र से WHO का प्रमुख बनने वाले पहले व्यक्ति हैं । वह संस्था के पहले ऐसे प्रमुख हैं जिनके पास मेडिकल डिग्री नहीं है और उनके कई आलोचक इसे लेकर उनके ऊपर हावी होने की कोशिश करते रहे हैं ।

ट्रंप प्रशासन द्वारा संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य एजेंसी की आलोचना किए जाने के बावजूद कई स्वास्थ्य नीति विशेषज्ञों ने टेडरॉस द्वारा महामारी से निपटने के समग्र प्रयासों की प्रशंसा की है। अगले सप्ताह टेडरॉस के प्रयास और कदमों की जांच पड़ताल होगी क्योंकि WHO के सबसे बड़े वार्षिक कार्यक्रम ‘विश्व स्वास्थ्य सभा’ का आयोजन होगा। यह एक "आभासी" और संक्षिप्त संस्करण होगा और यह मुख्य रूप से कोविड-19 पर केंद्रित होगा। उन्होंने पिछले दिनों दुनिया से अपील करते हुए कहा था, ‘‘ इस वायरस को एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के मौके के तौर पर इस्तेमाल न करें या इसकी आड़ में राजनीतिक खेल न खेलें । यह खतरनाक है।’’

जिनेवा: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के महानिदेशक टेडरॉस एडहनॉम घेब्रयेसॉस को कोविड-19 महामारी के दौरान कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। उन्हें एक बार चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के हाथों में कठपुतली तक करार दिया गया था और अमेरिका ने WHO के वित्तपोषण में कटौती भी की। इन सब के बावजूद घेब्रयेसॉस ने मुश्किलों से उबरने का प्रयास किया है और उनका मुख्य ध्यान इस महामारी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय एकजुटता का निर्माण करना है। इस महामारी से अभी तक पूरी दुनिया में करीब 3 लाख लोगों की जान गई है और अमीर एवं गरीब देशें में आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं।

