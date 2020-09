साल 2018 में अपने बच्‍चे की मौत से दुखी होकर उसे 17 दिन तक अपने सिर पर रखकर घूमने वाली व्‍हेल एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा ...

इंटरनेशनल डेस्कः साल 2018 में अपने बच्‍चे की मौत से दुखी होकर उसे 17 दिन तक अपने सिर पर रखकर घूमने वाली व्‍हेल एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा में है। लेकिन पिछली बार की तरह इस व्‍हेल 'तहलेक्वा' को लेकर कोई बुरी नहीं बल्कि खुशखबरी आई है। यह व्‍हेल एक बार फिर मां बन गई है। हाल ही में उसने बच्‍चे को जन्‍म दिया है। व्हेल को लेकर रिसर्च करने वाले नॉट फॉर प्रॉफिट सेंटर द्वारा जारी किए गए एक बयान के अनुसार, वैज्ञानिकों के बीच 'जे 35' के नाम से जानी जाने वाली तहलेक्वा ने शुक्रवार को बच्‍चे को जन्‍म दिया है।

We are pleased to report a NEW calf in J pod! J35's new calf appeared healthy and precocious, swimming vigorously alongside its mother in its second day of free-swimming life.https://t.co/6bSnvzRAju pic.twitter.com/ctxRQqPnn8