इंटरनेशनल डेस्कः लेबनान की राजधानी बेरूत के पोत पर मंगलवार शाम को हुए एक भीषण विस्फोट में कम से कम 78 लोगों की मौत हो गई जबकि 4000 से अधिक अन्य लोग घायल हो गए। अल-जजीरा टेलीविजन चैनल ने लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से यह जानकारी दी। अल-जजीरा टेलीविजन चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक ताजा जानकारी के अनुसार बेरूत पोत पर हुए इस भीषण धमाके में 78 लोगों की मौत हुई है जबकि 4000 से अधिक अन्य लोग घायल हो गए।





इससे पहले लेबनान के गृह मंत्री मोहम्मद फहमी ने कहा कि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह धमाका कोई हमला था अथवा बेरूत पोत पर विस्फोटकों के भंडारण वाली जगह के कारण हुआ। बेरूत का पोत ऐसी जगह है जहां भारी मात्रा में विस्फोटकों का भंडारण किया जाता है। लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने मंगलवार को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा कि बेरूत धमाके के लिए जो लोग भी जिम्मेदार हैं उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। दियाब ने कहा कि आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए सजा दी जायेगी और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी।



प्रधानमंत्री हसन दियाब ने मित्र देशों से लेबनान की मदद करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हम जिम्मेदारी के साथ प्रत्येक स्तर पर सहयोग करने के लिए तैयार हैं। मैं आप सभी से लेबनान के घावों पर मलहम लगाने के लिए एकजुट होने की अपील करता हूं।'' इस भीषण धमाके के कारण बेरूत के रफीक हरीरी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को भी नुकसान पहुंचा है। फ्रांस और इजरायल समेत कई अन्य देशों ने लेबनान को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है।

