पेशावरः पाकिस्तान का सिंध प्रांत कोरोना वायरस के कारण बेहाल है । यहां लॉकडाउन के चलते लोगों को दोहरी मार पड़ रही है। खासकर गरीब आबादी बेहद मुश्किल में है और प्रशासन की ओर मदद की उम्मीद में देख रही है। इसी बीच सिंध से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने इंसानियत की मिसाल पेश की है। यहां एक पुलिसकर्मी बेघर बुजुर्ग को अपने हाथ से नहलाता दिख रहा है। वीडियो सिंध प्रांत के लरकाना का बताया जा रहा है।

जानकारी के मुताबिक यह बुजर्ग व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ था और बेघर भी। लॉकडाउन के चलते हालात और भी खराब हो चुके हैं। इसी बीच वहां सिंध पुलिस के एक कॉन्स्टेबल पहुंचे जिन्होंने इस शख्स की मदद करना अपना फर्ज समझा। वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिसकर्मी कितने प्यार से बुजुर्ग को साफ कर रहे हैं, उनका मुंह धुला रहे हैं।

A #Larkana #Police Constable helping out an abandoned, mentally disabled elderly man who is unable to groom himself. Kindness and compassion are the virtues that connect human beings more than anything else. May Allah be pleased with him@PoliceAwam @SindhGovt1 @sindhpolicedmc pic.twitter.com/JdPAvCHUtk