नोइम शुक्रवार को साउथ डकोटा में शुक्रवार को ट्रंप का स्वागत करने से पहले Covid-19 की जांच में नेगेटिव पाई गई थीं। इससे एक दिन पहले उन्होंने गिलफोयल से बातचीत की थी। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर में नोइम और गिलफोयल एक-दूसरे से गले मिलते नजर आ रही हैं। गिलफोयल शुक्रवार को कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गईं। सीडल ने कहा कि नोइम फिर से जांच कराने के बारे में नहीं सोच रही हैं। उन्होंने एयर फोर्स वन में सफर करने के नोइम के फैसले को इस बात का उदाहरण बताया कि वायरस के साथ कैसे जिया जाता है। उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की उस टिप्पणी का भी हवाला दिया कि बिना लक्षण वाले लोगों से वायरस का प्रसार दुर्लभ है।

