ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार ऋषि सुनक ने पत्नी के साथ मनाई कृष्ण जन्माष्टमी, कहा- 'PM पद की दौड में बना रहा हूं'

लंदन: ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार ऋषि सुनक ने आज अपनी पत्नी के साथ कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिर पहुंच भगवान कृष्ण के दर्शन किए। पत्नी के साथ अपनी तस्वीर शेयर करते हुए सुनक ने ट्विटर पर लिखा कि आज मैं अपनी पत्नी अक्षता के साथ जन्माष्टमी के अवसर पर भक्तिवेदांत मनोर गया। यह एक लोकप्रिय हिंदू त्योहार है जो भगवान कृष्ण के जन्मदिन वाले दिन मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी एक हिंदू त्योहार है जिसे दुनियाभर में हिंदू श्रद्धालु भगवान कृष्ण के जन्मदिवस के रूप में मनाते हैं।

Today I visited the Bhaktivedanta Manor temple with my wife Akshata to celebrate Janmashtami, in advance of the popular Hindu festival celebrating Lord Krishna’s birthday. pic.twitter.com/WL3FQVk0oU