17 घंटे तक मलबे में दबी रहने के बावजूद भाई की रक्षा करती रही मासूम बच्ची...WHO भी हुआ भावुक

इंटरनेशनल डेस्क: तुर्की और सीरीया में आए विनाशकारी भूकंप ने पूरी दुनिया को झकझोंर दिया है। इस बीच हर रोज दिल को दहला देने वाले वीडियो और तस्वीरें सामने आ रही है जिसमें मलबे में घंटों फंसे मासूम बच्चे जिंदगी की जंग लड़ रहे है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक भाई-बहन की तस्वीर सामने आई थी जिसमें एक बच्ची 15 घंटे से भी ज्यादा मलबे में फंसी रही और इस दौरान हिम्मत दिखाते हुए अपने भाई की भी रक्षा की। इस तस्वीर को जिसने भी देखा हर कोई भावुक हो गया।

वहीं अब इस वीडियो को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के प्रमुख टेड्रोस अदनोम घेब्रेयसस ने ट्विटर पर साझा किया और इस बच्ची की हिम्मत की सराहना की। उन्होंने ट्विट कर लिखा, "इस बहादुर लड़की के लिए अंतहीन प्रशंसा." संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि मोहम्मद सफा ने भी ट्विटर पर इस वीडियो को साझा किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा क 7 साल की बच्ची ने अपने छोटे भाई की रक्षा के लिए उसके सिर पर हाथ रखा था, वे 17 घंटे तक मलबे में दबे रहे, और सुरक्षित रहे। मुझे कोई वीडियो शेयर करता नहीं दिख रहा है. अगर वह मर जाती, तो हर कोई साझा करता! सकारात्मकता। बता दें कि तुर्की-सीरिया भूकंप से मरने वालों की संख्या बुधवार को 15,000 से ऊपर हो गई है।

The 7 year old girl who kept her hand on her little brother's head to protect him while they were under the rubble for 17 hours has made it safely. I see no one sharing. If she were dead, everyone would share! Share positivity... pic.twitter.com/J2sU5A5uvO