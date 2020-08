पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2 करोड़ के पार हो चुकी है । वायरस की चपेट में आने से अब तक साढ़े 7 लाख लोग जान गंवा चुके हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने कहा कि कोरोना वायरस से जंग में अभी उम्मीद की किरण ...

इंटरनेशनल डेस्कः पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2 करोड़ के पार हो चुकी है । वायरस की चपेट में आने से अब तक साढ़े 7 लाख लोग जान गंवा चुके हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने कहा कि कोरोना वायरस से जंग में अभी उम्मीद की किरण बाकी है WHO का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब विश्व में रोजाना संक्रमितों का आंकड़ा तेज से बढ़ रहा है। WHO के निदेशक टेडरस अधनोम ने जेनेवा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा पूरी दुनिया के लिए ये बड़ा मुश्किल समय है लेकिन हमारे पास अभी भी उम्मीदें बाकी हैं, फिर चाहे वो कोई देश, क्षेत्र, शहर या कोई कस्बा ही क्यों ना हो। कोविड-19 को रोकने में अभी भी बहुत देरी नहीं हुई है। टेडरस ने कहा, 'साउथ-ईस्ट एशिया के देश, न्यूजीलैंड, रवांडा, कैरिबियन और प्रशांत के द्वीप भी वायरस से जल्द निजात पाने में सफल हुए हैं.' इतना ही नहीं, फ्रांस, जर्मनी, साउथ कोरिया, स्पेन, इटली और ब्रिटेन जैसे उन देशों ने भी वापसी की है, जिन्हें कोरोना वायरस ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया था। उन्होंने कहा संदेश बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। वायरस को रोकिए। यदि हम वायरस को प्रभावी ढंग से रोकने में कामयाब होते हैं तो समाज पर लगाई गई पाबंदियों को जल्द ही हटाया जा सकता है।

पाकिस्तान में 2,85,921 केस

पाकिस्तान में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 730 नए मामले सामने आने के बाद देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़कर 2,85,921 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि वायरस से 17 और लोगों की जान जाने से मृतक संख्या बढ़कर 6,129 हो गई है। मंत्रालय ने बताया कि अभी तक 2,63,193 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं, 785 मरीजों की हालत गंभीर है। मंत्रालय के मुताबिक सिंध में सबसे अधिक 1,24,556 मामले सामने आए हैं जबकि पंजाब में 94,715, खैबर पख्तूनख्वा में 34,859, इस्लामाबाद में 15,296, बलूचिस्तान में 11,956, गिलगित बल्तिस्तान में 2,382 और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 2,157 लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। अभी तक देश में 21,86,442 नमूनों की जांच हो चुकी है, जिनमें से 20,631 नमूनों की जांच पिछले 24 घंटे में की गई।

कोलंबिया में एक दिन में 12,830 नए मामले

लैटिन अमेरिकी देश कोलंबिया में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस (कोविड-19) के 12,830 नये मामले सामने आने से देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 410,453 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि इसी अवधि में 321 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 13,475 हो गई है और अब तक 230,000 से अधिक लोग बीमारी से ठीक हो चुके हैं। अधिकारियों बताया कि करीब 20 लाख लोगों का कोरोना परीक्षण किया जा चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अमेरिका दुनियाभर में कोरोना वायरस से सबसे अधिक प्रभावित है।

अमेरिका के टेक्सास में मामले 5 लाख के पार

अमेरिका के टेक्सास में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के नए मामलों की पुष्टि के बाद कुल संक्रमित लोगों की संख्या पांच लाख को पार कर गयी। टेक्सास स्वास्थ्य और मानव सेवा के अनुसार मंगलवार को टेक्सास में कोरोना के 500,620 मामलों की पुष्टि की गयी तथा इस संख्या में सोमवार से 8,913 मामलों की वृद्धि हुई हैं। वही टेक्सास में अभी तक 8,710 लोगों की मौत भी हो चुकी है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार दस अगस्त के आंकड़ों तक अस्पताल में 7,304 लोग भर्ती है और इस संख्या में जुलाई के बाद अब जा कर सबसे क भर्ती मरीजों की संख्या दर्ज की गयी है। आंकड़े हालांकि पहले से बेहतर दिख रहे हैं लेकिन टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबॉट ने मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि महामारी अभी राज्य से गई नहीं हैं। उन्होंने कहा,'कोरोना वायरस अभी भी इस क्षेत्र और पूरे देश में फ़ैल सकता है जैसा कि जुलाई में फैला था।'

तुर्की में 5873 लोगों की मौत, 243180 संक्रमित

तुर्की में पिछले 24 घंटों के दौरान वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के 1183 नए मामलों की पुष्टि के बाद देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 243,180 हो गयी। तुकर्ी के स्वास्थ्य मंत्री फहरेटिन कोका ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि इस दौरान 15 संक्रमित लोगों की मौत से मरने वालों की तादाद बढ़कर 5,873 हो गयी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि पिछले 24 घंटों में देशभर में 61,716 लोगों के जांच नमूने लिए गए और अबतक कुल 5,387,751 लोगों की जांच की जा चुकी हैं जिसमें से 1183 लोग पिछले 24 घंटों में संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि देशभर में अबतक 226,155 लोग कोरोना को मात दे चुके है और अस्पतालों में पिछले तीन दिन के दौरान 32 प्रतिशत मरीजों की कमी आयी है ।

ओमान में 82,050 लोग संक्रमित

ओमान में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के नए मामलों की पुष्टि के बाद देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 82,050 हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी बयान के अनुसार देश में कोरोना से ठीक हुए लोगों को संख्या बढ़कर 76,720 पर पहुंच गयी तथा मरने वालों आंकड़ा 533 पर पहुंच गया हैं। बयान में कहा गया कि अब से मंत्रालय संक्रमण की दैनिक संख्या या मौतों की घोषणा नहीं करेगा और केवल कुल मामलों की घोषणा की जायेगी। ओमान के स्वास्थ्य मंत्री अहमद अल सैदी ने इस बीच मंगलवार को रूस से कोरोना वैक्सीन मंगाने की ख़बरों का खंडन भी किया।