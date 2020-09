कोरोना वायरस को लेकर जहां सारी दुनिया के बड़े-बड़े देश परेशान हैं वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने इस मामले में कंगाल...

इस्लामाबादः कोरोना वायरस को लेकर जहां सारी दुनिया के बड़े-बड़े देश परेशान हैं वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने इस मामले में कंगाल पाकिस्तान की तारीफ कर हैरान कर दिया है । WHO के चीफ ट्रेडोस एडनहोम ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में पाकिस्तान सरकार के काम की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह उन देशों में से एक है जिनसे दुनिया को सीखने की जरूरत है। एडनहोम ने कोरोना वायरस के खिलाफ पाकिस्तान सरकार की रणनीति का समर्थन भी किया। WHO चीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए पिछले कई साल में पोलियो के लिए बनाए गए बुनियादी ढांचे का सहारा लिया है।

WHO प्रमुख ने देश के सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भी प्रशंसा की। इन कार्यकर्ताओं को पोलियो के लिए घर-घर जाकर बच्चों का टीकाकरण करने का प्रशिक्षण दिया गया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अपने पोलियो कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल निगरानी, कंटेक्ट ट्रेसिंग और देखभाल के लिए किया। इस कारण देश में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से गिरावट देखने को मिली। उन्होंने कहा कि इसके अलावा थाईलैंड, कंबोडिया, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, रवांडा, सेनेगल, इटली, स्पेन और वियतनाम ने भी कोरोना वायरस के खिलाफ अच्छा काम किया है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए पीएम इमरान खान के स्वास्थ्य मामलों के पूर्व विशेष सहायक डॉ जफर मिर्जा ने कहा कि इससे पाकिस्तान के प्रयासों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। मिर्जा ने एक ट्वीट में कहा कि पाकिस्तान को WHO के महानिदेशक ने सात देशों में शामिल किया है- वे देश जिनसे भविष्य की महामारियों से लड़ने के बारे में सीखा जा सकता है। पाकिस्तान के लोगों के लिए यह बहुत सम्मान की बात है।