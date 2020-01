जम्मू-कश्मीर में इन दिनों भारी बर्फबारी की दौर है। बर्फबारी के कारण लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने-जाने के लिए भारी दिक्क्तों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बर्फबारी के बीच अब तक 6 जवानों समेत 12 लोगों की मौत हो चुकी है। भारी बर्फबारी के बीच भारतीय सेना अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की म

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में इन दिनों भारी बर्फबारी की दौर है। बर्फबारी के कारण लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने-जाने के लिए भारी दिक्क्तों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बर्फबारी के बीच अब तक 6 जवानों समेत 12 लोगों की मौत हो चुकी है। भारी बर्फबारी के बीच भारतीय सेना अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की मदद करने में जुटी हुई है। कुपवाड़ा के लालोपोरा इलाके में 75 वर्षीय गुलाम नबी गनी बर्फबारी की चपेट में आ गए। कड़ाके की ठंड के बीच सेना के जवानों ने बचाव कार्य शुरु कर उन्हें दो किलोमीटर पैदल चलकर अस्पताल पहुंचाया। भारतीय सेना की चिनार कॉर्प्स ने इसका एक वीडियो शेयर किया है और साथ ही उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है।

#HumsayaHainHum 🇮🇳

75 yr old Ghulam Nabi Ghani, Lalpora, Kupwara got critical during heavy snowfall on 14 Jan. Army patrol walked 2km in snow to reach him and carried him to PHC. We wish him speedy recovery. #AwamArmyConnect@adgpi @NorthernComd_IA @easterncomd @Whiteknight_IA pic.twitter.com/ojavzbyCoD