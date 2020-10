शारदीय नवरात्रि में आज मां चंद्रघंटा की पूजा-अर्चना हो रही है। मंदिरों मं इन दिनों रौनक देखते ही बन रही है। देवी कई विशेष योग संयोग के साथ घोड़े पर सवार होकर इस बाद दर्शनों को आई हैं। नवरात्रि का पर्व भक्तों में शक्ति और नई ऊर्जा का संचार करता है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार 1962 के बाद 58 साल के अंतर

नेशनल डेस्कः शारदीय नवरात्रि में आज मां चंद्रघंटा की पूजा-अर्चना हो रही है। मंदिरों मं इन दिनों रौनक देखते ही बन रही है। देवी कई विशेष योग संयोग के साथ घोड़े पर सवार होकर इस बाद दर्शनों को आई हैं। नवरात्रि का पर्व भक्तों में शक्ति और नई ऊर्जा का संचार करता है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार 1962 के बाद 58 साल के अंतराल में शनि और गुरु नवरात्रि में अपनी अपनी राशि में विराजे हैं। इस बार कोई तिथि क्षय नहीं है।

नवरात्र 25 अक्तूबर तक चलेंगे है। 25 अक्तूबर को नवमीं तिथि सुबह आठ बजे के पहले खत्म हो जाएगी और इसके बाद शुरू होगी दशहरा। मां दुर्गा के नाम मांत्र से ही भक्तों का हर दुख दूर हो जाता है। आज हम आपको मां दुर्गा के 1000 नामों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके जपने मात्र से ही हर मनोकामना पूरी होगी और नई ऊर्जा का संचार होगा। मां दुर्गा के ये 1000 नाम हर विपदा और संकट में रक्षा करते हैं। माता रानी के इन नामों के प्रतिदिन जाप से ऐश्वर्य और सफलता मिलती है।

मां दुर्गा के 1000 नाम

1.

महाविद्या

ॐ महाविद्यायै नम:।

2.

जगन्माता

ॐ जगन्मात्रे नम:।

3.

महालक्ष्मी

ॐ महालक्ष्म्यै नम:।

4.

शिवप्रिया

ॐ शिवप्रियायै नम:।

5.

विष्णुमाया

ॐ विष्णुमायायै नम:।

6.

शुभा

ॐ शुभायै नम:।

7.

शान्ता

ॐ शान्तायै नम:।

8.

सिद्धा

ॐ सिद्धायै नम:।

9.

सिद्धसरस्वती

ॐ सिद्धसरस्वत्यै नम:।

10.

क्षमा

ॐ क्षमायै नम:।

11.

कान्तिः

ॐ कान्त्यै नम:।

12.

प्रभा

ॐ प्रभायै नम:।

13.

ज्योत्स्ना

ॐ ज्योत्स्नायै नम:।

14.

पार्वती

ॐ पार्वत्यै नम:।

15.

सर्वमङ्गला

ॐ सर्वमङ्गलायै नम:।

16.

हिङ्गुला

ॐ हिङ्गुलायै नम:।

17.

चण्डिका

ॐ चण्डिकायै नम:।

18.

दान्ता

ॐ दान्तायै नम:।

19.

पद्मा

ॐ पद्मायै नम:।

20.

लक्ष्मी

ॐ लक्ष्म्यै नम:।

21.

हरिप्रिया

ॐ हरिप्रियायै नम:।

22.

त्रिपुरा

ॐ त्रिपुरायै नम:।

23.

नन्दिनी

ॐ नन्दिन्यै नम:।

24.

नन्दा

ॐ नन्दायै नम:।

25.

सुनन्दा

ॐ सुनन्दायै नम:।

26.

सुरवन्दिता

ॐ सुरवन्दितायै नम:।

27.

यज्ञविद्या

ॐ यज्ञविद्यायै नम:।

28.

महामाया

ॐ महामायायै नम:।

29.

वेदमाता

ॐ वेदमात्रे नम:।

30.

सुधा

ॐ सुधायै नम:।

31.

धृतिः

ॐ धृत्यै नम:।

32.

प्रीतिः

ॐ प्रीतये नम:।

33.

प्रथा

ॐ प्रथायै नम:।

34.

प्रसिद्धा

ॐ प्रसिद्धायै नम:।

35.

मृडानी

ॐ मृडान्यै नम:।

36.

विंध्यवासिनी

ॐ विन्ध्यवासिन्यै नम:।

37.

सिद्धविद्या

ॐ सिद्धविद्यायै नम:।

38.

महाशक्ति:

ॐ महाशक्तये नम:।

39.

पृथ्वी

ॐ पृथ्व्यै नम:।

40.

नारदसेविता

ॐ नारदसेवितायै नम:।

41.

पुरुहुतप्रिया

ॐ पुरुहूतप्रियायै नम:।

42.

कान्ता

ॐ कान्तायै नम:।

43.

कामिनी

ॐ कामिन्यै नम:।

44.

पद्मलोचना

ॐ पद्मलोचनायै नम:।

45.

प्रह्लादिनी

ॐ प्रह्लादिन्यै नम:।

46.

महामाता

ॐ महामात्रे नम:।

47.

दुर्गा

ॐ दुर्गायै नम:।

48.

दुर्गतिनाशिनी

ॐ दुर्गतिनाशिन्यै नम:।

49.

ज्वालामुखी

ॐ ज्वालामुख्यै नम:।

50.

सुगोत्रा

ॐ सुगोत्रायै नम:।

51.

ज्योति:

ॐ ज्योतिषे नम:।

52.

कुमुदवासिनी

ॐ कुमुदवासिन्यै नम:।

53.

दुर्गमा

ॐ दुर्गमायै नम:।

54.

दुर्लभा

ॐ दुर्लभायै नम:।

55.

विद्या

ॐ विद्यायै नम:।

56.

स्वर्गति:

ॐ स्वर्गत्यै नम:।

57.

पुरवासिनी

ॐ पुरवासिन्यै नम:।

58.

अपर्णा

ॐ अपर्णायै नम:।

59.

शाम्बरीमाया

ॐ शाम्बरीमायायै नम:।

60.

मदिरा

ॐ मदिरायै नम:।

61.

मृदुहासिनी

ॐ मृदुहासिन्यै नम:।

62.

कुलवागीश्वरी

ॐ कुलवागीश्वर्यै नम:।

63.

नित्या

ॐ नित्यायै नम:।

64.

नित्यक्लिन्ना

ॐ नित्यक्लिन्नायै नम:।

65.

कृशोदरी

ॐ कृशोदर्यै नम:।

66.

कामेश्वरी

ॐ कामेश्वर्यै नम:।

67.

नीला

ॐ नीलायै नम:।

68.

भीरुण्डा

ॐ भीरुण्डायै नम:।

69

वह्निवासिनी

ॐ वह्निवासिन्यै नम:।

70

लम्बोदरी

ॐ लम्बोदर्यै नम:।

71.

महाकाली

ॐ महाकाल्यै नम:।

72.

विद्याविद्येश्वरी

ॐ विद्याविद्येश्वर्यै नम:।

73.

नरेश्वरी

ॐ नरेश्वरायै नम:।

74.

सत्या

ॐ सत्यायै नम:।

75.

सर्वसौभाग्यवर्धिनी

ॐ सर्वसौभाग्यवर्धिन्यै नम:।

76.

सङ्कर्षणी

ॐ सङ्कर्षण्यै नम:।

77.

नारसिंही

ॐ नारसिंह्यै नम:।

78.

वैष्णवी

ॐ वैष्णव्यै नम:।

79.

महोदरी

ॐ महोदर्यै नम:।

80.

कात्यायनी

ॐ कात्यायन्यै नम:।

81.

चम्पा

ॐ चम्पायै नम:।

82.

सर्वसम्पत्तिकारिणी

ॐ सर्वसम्पत्तिकारिण्यै नम:।

83.

नारायणी

ॐ नारायण्यै नम:।

84.

महानिद्रा

ॐ महानिद्रायै नम:।

85.

योगनिद्रा

ॐ योगनिद्रायै नम:।

86.

प्रभावती

ॐ प्रभावत्यै नम:।

87.

प्रज्ञापारमिता

ॐ प्रज्ञापारमितायै नम:।

88.

प्रज्ञा

ॐ प्रज्ञायै नम:।

89.

तारा

ॐ तारायै नम:।

90.

मधुमती

ॐ मधुमत्यै नम:।

91.

मधु

ॐ मधुवे नम:।

92.

क्षीरार्णवसुधाहारा

ॐ क्षीरार्णवसुधाहारायै नम:।

93.

कालिका

ॐ कालिकायै नम:।

94.

सिंहवाहना

ॐ सिंहवाहिन्यै नम:।

95.

ओंकारा

ॐ ओंकारायै नम:।

96.

वसुधाकारा

ॐ वसुधाकारायै नम:।

97.

चेतना

ॐ चेतनायै नम:।

98.

कोपनाकृति:

ॐ कोपनाकृत्यै नम:।

99.

अर्धबिन्दुधरा

ॐ अर्धबिन्दुधरायै नम:।

100.

धारा

ॐ धारायै नम:।

101.

विश्वमाता

ॐ विश्वमात्रे नम:।

102.

कलावती

ॐ कलावत्यै नम:।

103.

पद्मावती

ॐ पद्मावत्यै नम:।

104.

सुवस्त्रा

ॐ सुवस्त्रायै नम:।

105.

प्रबुद्धा

ॐ प्रबुद्धायै नम:।

106.

सरस्वती

ॐ सरस्वत्यै नम:।

107.

कुण्डासना

ॐ कुण्डासनायै नम:।

108.

जगद्धात्री

ॐ जगद्धात्र्यै नम:।

109.

बुद्धमाता

ॐ बुद्धमात्रे नम:।

110.

जिनेश्वरी

ॐ जिनेश्वर्यै नम:।

111.

जिनमता

ॐ जिनमात्रे नम:।

112.

जिनेन्द्रा

ॐ जिनेन्द्रायै नम:।

113.

शारदा

ॐ शारदायै नम:।

114.

हंसवाहना

ॐ हंसवाहनायै नम:।

115.

राज्यलक्ष्मी

ॐ राज्यलक्ष्म्यै नम:।

116.

वषट्कारा

ॐ वषट्कारायै नम:।

117.

सुधाकारा

ॐ सुधाकारायै नम:।

118.

सुधात्मिका

ॐ सुधात्मिकायै नम:।

119.

राजनीति:

ॐ राजनीतये नम:।

120.

त्रयी

ॐ त्रय्यै नम:।

121.

वार्ता

ॐ वार्तायै नम:।

122.

दण्डनीति:

ॐ दण्डनीतये नम:।

123.

क्रियावती

ॐ कियावत्यै नम:।

124.

सद्भूति:

ॐ सद्भूत्यै नम:।

125.

तारिणी

ॐ तारिण्यै नम:।

126.

श्रद्धा

ॐ श्रद्धायै नम:।

127.

सद्गति:

ॐ सद्गतये नम:।

128.

सत्परायणा

ॐ सत्परायणायै नम:।

129.

सिन्धुः

ॐ सिन्धवे नम:।

130.

मन्दाकिनी

ॐ मन्दाकिन्यै नम:।

131.

गङ्गा

ॐ गङ्गायै नम:।

132.

यमुना

ॐ यमुनायै नम:।

133.

सरस्वती

ॐ सरस्वत्यै नम:।

134.

गोदावरी

ॐ गोदावर्यै नम:।

135.

विपाशा

ॐ विपाशायै नम:।

136.

कावेरी

ॐ कावेर्यै नम:।

137.

शतद्रुका

ॐ शतहन्दायै नम:।

138.

सरयूः।

ॐ सरय्वै नम:।

139.

चन्द्रभागा

ॐ चन्द्रभागायै नम:।

140.

कौशिकी

ॐ कौशिक्यै नम:।

141.

गण्डकी

ॐ गण्डक्यै नम:।

142.

शुचिः

ॐ शुचये नम:।

143.

नर्मदा

ॐ नर्मदायै नम:।

144.

कर्मनाशा

ॐ कर्मनाशाय नम:।

145.

चर्मण्वती

ॐ चर्मण्वत्यै नम:।

146.

देविका

ॐ देविकायै नम:।

147.

वेत्रवती

ॐ वेत्रवत्यै नम:।

148.

वितस्ता

ॐ वितस्तायै नम:।

149.

वरदा

ॐ वरदायै नम:।

150.

नरवाहना

ॐ नरवाहनायै नम:।

151.

सती

ॐ सत्यै नम:।

152.

पतिव्रता

ॐ पतिव्रतायै नम:।

153.

साध्वी

ॐ साध्व्यै नम:।

154.

सुचक्षुः

ॐ सुचक्षुषे नम:।

155.

कुण्डवासिनी

ॐ कुण्डवासिन्यै नम:।

156.

एकचक्षुः

ॐ एकचक्षुषे नम:।

157.

सहस्राक्षी

ॐ सहस्राक्ष्यै नम:।

158.

सुश्रोणिः

ॐ सुश्रोण्यै नम:।

159.

भगमालिनी

ॐ भगमालिन्यै नम:।

160.

सेना

ॐ सेना नम:।

161.

श्रेणिः

ॐ श्रोण्यै नम:।

162.

पताका

ॐ पताकायै नम:।

163.

सुव्यूहा

ॐ सुव्यूहायै नम:।

164.

युद्धकान्क्षिणी

ॐ युद्धकान्क्षिण्यै नम:।

165.

पताकिनी

ॐ पताकिन्यै नम:।

166.

दयारम्भा

ॐ दयारम्भायै नम:।

167.

विपञ्चीपञ्चमप्रिया

ॐ विपञ्चीपञ्चमप्रियायै नम:।

168.

परापरकलाकान्ता

ॐ परापरकलाकान्तायै नम:।

169.

त्रिशक्ति:

ॐ त्रिशक्तये नम:।

170.

मोक्षदायिनी

ॐ मोक्षदायिन्यै नम:।

171.

ऐन्द्री

ॐ ऐन्द्रयै नम:।

172.

माहेश्वरी

ॐ माहेश्वर्यै नम:।

173.

ब्राह्मी

ॐ ब्राह्मयै नम:।

174.

कौमारी

ॐ कौमार्यै नम:।

175.

कुलवासिनी

ॐ कुलवासिन्यै नम:।

176.

इच्छा

ॐ इच्छायै नम:।

177.

भगवती

ॐ भगवत्यै नम:।

178.

शक्ति:

ॐ शक्तये नम:।

179.

कामधेनुः

ॐ कामधेनवे नम:।

180.

कृपावति

ॐ कृपावत्यै नम:।

181.

वज्रायुधा

ॐ वज्रायुधायै नम:।

182.

वज्रहस्ता

ॐ वज्रहस्तायै नम:।

183.

चण्डी

ॐ चण्ड्यै नम:।

184.

चण्डपराक्रमा

ॐ चण्डपराक्रमायै नम:।

185.

गौरी

ॐ गौर्यै नम:।

186.

सुवर्णवर्णा

ॐ सुवर्णवर्णायै नम:।

187.

स्थितिसंहारकारिणी

ॐ स्थितिसंहारकारिण्यै नम:।

188.

एका

ॐ एकायै नम:।

189.

अनेका

ॐ अनेकायै नम:।

190.

महेज्या

ॐ महेज्यायै नम:।

191.

शतबाहुः

ॐ शतबाहवे नम:।

192.

महाभुजा

ॐ महाभुजायै नम:।

193.

भुजङ्गभूषणा

ॐ भुजङ्गभूषणायै नम:।

194.

भूषा

ॐ भूषायै नम:।

195.

षट्चक्रक्रमवासिनी

ॐ षट्चक्रक्रमवासिन्यै नम:।

196.

षट्चक्रभेदिनी

ॐ षट्चक्रभेदिन्यै नम:।

197.

श्यामा

ॐ श्यामायै नम:।

198.

कायस्था

ॐ कायस्थायै नम:।

199.

कायवर्जिता

ॐ कायवर्जितायै नम:।

200.

सुस्मिता

ॐ सुस्मितायै नम:।

201.

सुमुखी

ॐ सुमुख्यै नम:।

202.

क्षामा

ॐ क्षामायै नम:।

203.

मूलप्रकृति:

ॐ मूलप्रकृत्यै नम:।

204.

ईश्वरी

ॐ ईश्वर्यै नम:।

205.

अजा

ॐ अजायै नम:।

206.

बहुवर्णा

ॐ बहुवर्णायै नम:।

207.

पुरुषार्थप्रवर्तिनी

ॐ पुरुषार्थप्रवर्तिन्यै नम:।

208.

रक्ता

ॐ रक्तायै नम:।

209.

नीला

ॐ नीलायै नम:।

210.

सिता

ॐ सितायै नम:।

211.

श्यामा

ॐ श्यामायै नम:।

212.

कृष्णा

ॐ कृष्णायै नम:।

213.

पीता

ॐ पीतायै नम:।

214.

कर्बुरा

ॐ कर्बुरायै नम:।

215.

क्षुधा

ॐ क्षुधायै नम:।

216.

तृष्णा

ॐ तृष्णायै नम:।

217.

जरवृद्धा

ॐ जरावृद्धायै नम:।

218.

तरुणी

ॐ तरुण्यै नम:।

219.

करुणालया

ॐ करुणालयायै नम:।

220.

कला

ॐ कलायै नम:।

221.

काष्टा

ॐ काष्ठायै नम:।

222.

मुहूर्ता

ॐ मुहूर्तायै नम:।

223.

निमेषा

ॐ निमिषायै नम:।

224.

कालरूपिणी

ॐ कालरूपिण्यै नम:।

225.

सुकर्णरसना

ॐ सुकर्णरसनायै नम:।

226.

नासा

ॐ नासायै नम:।

227.

चक्षु:

ॐ चक्षुषे नम:।

228.

स्पर्शवती

ॐ स्पर्शवत्यै नम:।

229.

रसा

ॐ रसायै नम:।

230.

गन्धप्रिया

ॐ गन्धप्रियायै नम:।

231.

सुगन्धा

ॐ सुगन्धायै नम:।

232.

सुस्पर्शा

ॐ सुस्पर्शायै नम:।

233.

मनोगति:

ॐ मनोगतये नम:।

234.

मृगनाभि:

ॐ मृगनाभये नम:।

235.

मृगाक्षी

ॐ मृगाक्ष्यै नम:।

236.

कर्पूरामोदधारिणी

ॐ कर्पूरामोदधारिण्यै नम:।

237.

पद्मयोनि:

ॐ पद्मयोनये नम:।

238.

सुकेशी

ॐ सुकेश्यै नम:।

239.

सुलिङ्गा

ॐ सुलिङ्गायै नम:।

240.

भगरूपिणि

ॐ भगरूपिण्यै नम:।

241.

योनिमुद्रा

ॐ योनिमुद्रायै नम:।

242.

महामुद्रा

ॐ महामुद्रायै नम:।

243.

खेचरी

ॐ खेचर्यै नम:।

244.

खगगामिनी

ॐ खगगामिन्यै नम:।

245.

मधुश्री

ॐ मधुश्रियै नम:।

246.

माधवीवल्ली

ॐ माधवीवल्लयै नम:।

247.

मधुमत्ता

ॐ मधुमत्तायै नम:।

248.

मदोद्धता

ॐ मदोद्धतायै नम:।

249.

मातङ्गी

ॐ मातङ्ग्यै नम:।

250.

शुकहस्ता

ॐ शुकहस्तायै नम:।

251.

पुष्पबाणा

ॐ पुष्पबाणायै नम:।

252.

इक्षुचापिनी

ॐ इक्षुचापिन्यै नम:।

253.

रक्ताम्बरधरा

ॐ रक्ताम्बरधरायै नम:।

254.

क्षीवा

ॐ क्षीवायै नम:।

255.

रक्तपुष्पावतंसिनी

ॐ रक्तपुष्पावतंसिन्यै नम:।

256.

शुभ्राम्बरधरा

ॐ शुभ्राम्बरधरायै नम:।

257.

धीरा

ॐ धीरायै नम:।

258.

महाश्वेता

ॐ महाश्वेतायै नम:।

259.

वसुप्रिया

ॐ वसुप्रियायै नम:।

260.

सुवेणिः

ॐ सुवेणये नम:।

261.

पद्महस्ता

ॐ पद्महस्तायै नम:।

262.

मुक्ताहारविभूषणा

ॐ मुक्ताहारविभूषणायै नम:।

263.

कर्पूरामोदनि:श्वासा

ॐ कर्पूरामोदनि:श्वासायै नम:।

264.

पद्मिनी

ॐ पद्मिन्यै नम:।

265.

पद्ममन्दिरा

ॐ पद्ममन्दिरायै नम:।

266.

खड्गिनी

ॐ खड्गिन्यै नम:।

267.

चक्रहस्ता

ॐ चक्रहस्तायै नम:।

268.

भुसुण्डी

ॐ भुसुण्ड्यै नम:।

269.

परिघायुधा

ॐ परिघायुधायै नम:।

270.

चापिनी

ॐ चापिन्यै नम:।

271.

पाशहस्ता

ॐ पाशहस्तायै नम:।

272.

त्रिशुलवरधारिणी

ॐ त्रिशूलवरधारिण्यै नम:।

273.

सुबाणा

ॐ सुबाणायै नम:।

274.

शक्तिहस्ताॐ शक्तिहस्तायै नम:।

275.

मयूरवरवाहना

ॐ मयूरवरवाहनायै नम:।

276.

वरायुधधरा

ॐ वरायुधधरायै नम:।

277.

वीरा

ॐ वीरायै नम:।

278.

वीरपानमदोत्कटा

ॐ वीरपानमदोत्कटायै नम:।

279.

वसुधा

ॐ वसुधायै नम:।

280.

वसुधारा

ॐ वसुधारायै नम:।

281.

जया

ॐ जयायै नम:।

282.

शाकम्भरी

ॐ शाकम्भर्यै नम:।

283.

शिवा

ॐ शिवायै नम:।

284.

विजया

ॐ विजयायै नम:।

285.

जयन्ती

ॐ जयन्त्यै नम:।

286.

सुस्तनी

ॐ सुस्तन्यै नम:।

287.

शत्रुनाशिनी

ॐ शत्रुनाशिन्यै नम:।

288.

अन्तर्वत्नी

ॐ अन्तर्वत्न्यै नम:।

289.

वेदशक्ति:

ॐ वेदशक्तये नम:।

290.

वरदा

ॐ वरदायै नम:।

291.

वरधारिणी

ॐ वरधारिण्यै नम:।

292.

शीतला

ॐ शीतलायै नम:।

293.

सुशीला

ॐ सुशीलायै नम:।

294.

बालग्रहविनाशिनी

ॐ बालग्रहविनाशिन्यै नम:।

295.

कुमारी

ॐ कुमार्यै नम:।

296.

सुपर्वा

ॐ सुपर्वायै नम:।

297.

कामाख्या

ॐ कामाख्यायै नम:।

298.

कामवन्दिता

ॐ कामवन्दितायै नम:।

299.

जालन्धरधरा

ॐ जालन्धरधरायै नम:।

300.

अनन्ता

ॐ अनन्तायै नम:।

301.

कामरूपनिवासिनी

ॐ कामरूपनिवासिन्यै नम:।

302.

कामबीजवती

ॐ कामबीजवत्यै नम:।

303.

सत्या

ॐ सत्यायै नम:।

304.

सत्यधर्मपरायणा

ॐ सत्यधर्मपरायणायै नम:।

305.

स्थूलमार्गस्थिता

ॐ स्थूलमार्गस्थितायै नम:।

306.

सूक्ष्मा

ॐ सूक्ष्मायै नम:।

307.

सूक्ष्मबुद्धिप्रबोधिनी

ॐ सूक्ष्मबुद्धिप्रबोधिन्यै नम:।

308.

षट्कोणा

ॐ षट्कोणायै नम:।

309.

त्रिकोणा

ॐ त्रिकोणायै नम:।

310.

त्रिनेत्रा

ॐ त्रिनेत्रायै नम:।

311.

त्रिपुरसुन्दरी

ॐ त्रिपुरसुन्दर्यै नम:।

312.

वृषप्रिया

ॐ वृषप्रियायै नम:।

313.

वृषारूढा

ॐ वृषारूढायै नम:।

314.

महिषासुरघातिनी

ॐ महिषासुरघातिन्यै नम:।

315.

शुम्भदर्पहरा

ॐ शुम्भदर्पहरायै नम:।

316.

दीप्ता

ॐ दीप्तायै नम:।

317.

दीप्तपावकसन्निभा

ॐ दीप्तपावकसन्निभायै नम:।

318.

कपालभूषणा

ॐ कपालभूषणायै नम:।

319.

काली

ॐ काल्यै नम:।

320.

कपालमाल्यधारिणी

ॐ कपालमाल्यधारिण्यै नम:।

321.

कपालकुण्डला

ॐ कपालकुण्डलायै नम:।

322.

दीर्घा

ॐ दीर्घायै नम:।

323.

शिवा दूती

ॐ शिवदूत्यै नम:।

324.

घनध्वनि:

ॐ घनध्वनये नम:।

325.

सिद्धिदा

ॐ सिद्धिदायै नम:।

326.

बुद्धिदा

ॐ बुद्धिदायै नम:।

327.

नित्या

ॐ नित्यायै नम:।

328.

सत्यमार्गप्रबोधिनी

ॐ सत्यमार्गप्रबोधिन्यै नम:।

329.

कम्बुग्रीवा

ॐ कम्बुग्रीवायै नम:।

330.

वसुमती

ॐ वसुमत्यै नम:।

331.

छत्रच्छायाकृतालया

ॐ छत्रच्छायाकृतालयायै नम:।

332.

जगद्गर्भा

ॐ जगद्गर्भायै नम:।

333.

कुण्डलिनी

ॐ कुण्डलिन्यै नम:।

334.

भुजगाकारशायनी

ॐ भुजगाकारशायिन्यै नम:।

335.

प्रोल्लसत्सप्तपद्मा

ॐ प्रोल्लसत्सप्तपद्मायै नम:।

336.

नाभिनालमृणालिनी

ॐ नाभिनालमृणालिन्यै नम:।

337.

मूलाधारा

ॐ मूलाधारायै नम:।

338.

निराकारा

ॐ निराकारायै नम:।

339.

वह्रिकुण्डकृतालया

ॐ वह्रिकुण्डकृतालयायै नम:।

340.

वायुकुण्डसुखासीना

ॐ वायुकुण्डसुखासीनायै नम:।

341.

निराधारा

ॐ निराधारायै नम:।

342.

निराश्रया

ॐ निराश्रयायै नम:।

343.

श्वासोच्छ्वासगति:

ॐ श्वासोच्छ्वासगत्यै नम:।

344.

जीवा

ॐ जीवायै नम:।

345.

ग्रहिणी

ॐ ग्राहिण्यै नम:।

346.

वह्निसंश्रया

ॐ वह्निसंश्रयायै नम:।

347.

वह्नितन्तुसमुत्थाना

ॐ वह्नितन्तुसमुत्थानायै नम:।

348.

षड्रसास्वादलोलुपा

ॐ षड्रसास्वादलोलुपायै नम:।

349.

तपस्विनी

ॐ तपस्विन्यै नम:।

350.

तप: सिद्धि:

ॐ तप:सिद्धये नम:।

351.

तापसी

ॐ तापस्यै नम:।

352.

तप: प्रिया

ॐ तप:प्रियायै नम:।

353.

तपोनिष्ठा

ॐ तपोनिष्ठायै नम:।

354.

तपोयुक्ता

ॐ तपोयुक्तायै नम:।

355.

तपस:सिद्धिदायिनी

ॐ तपस: सिद्धिदायिन्यै नम:।

356.

सप्तधातुमयी मूर्ति:

ॐ सप्तधातुमयीमूर्तये नम:।

357.

सप्तधात्वन्तराश्रया

ॐ सप्तधात्वन्तराश्रयायै नम:।

358.

देहपुष्टि:

ॐ देहपुष्टये नम:।

359.

मनस्तुष्टि:

ॐ मन: तुष्टये नम:।

360.

अन्नपुष्टि:

ॐ अन्नपुष्टये नम:।

361.

बलोद्धता

ॐ बलोद्धतायै नम:।

362.

ओषधिः

ॐ ओषधये नम:।

363.

वैद्यमाता

ॐ वैद्यमात्रे नम:।

364.

द्रव्यशाक्ति:

ॐ द्रव्यशक्तये नम:।

365.

प्रभाविनी

ॐ प्रभाविन्यै नम:।

366.

वैद्या

ॐ वैद्यायै नम:।

367.

वैद्यचिकित्सा

ॐ वैद्यचिकित्सायै नम:।

368.

सुपथ्या

ॐ सुपथ्यायै नम:।

369.

रोगनाशिनी

ॐ रोगनाशिन्यै नम:।

370.

मृगया

ॐ मृगयायै नम:।

371.

मृगमांसादा

ॐ मृगमांसादायै नम:।

372.

मृगत्वक्

ॐ मृगत्वचे नम:।

373.

मृगलोचना

ॐ मृगलोचनायै नम:।

374.

वागुरा

ॐ वागुरायै नम:।

375.

बन्धरूपा

ॐ बन्धरूपायै नम:।

376.

वधरूपा

ॐ वधरूपायै नम:।

377.

वधोद्धता

ॐ वधोद्धतायै नम:।

378.

बन्दी

ॐ बन्द्यै नम:।

379.

वन्दिस्तुताकारा

ॐ वन्दिस्तुताकारायै नम:।

380.

काराबन्धविमोचनी

ॐ काराबन्धविमोचन्यै नम:।

381.

शृङ्खला

ॐ शृङ्खलायै नम:।

382.

खलहा

ॐ खलहायै नम:।

383.

विद्युत

ॐ विद्युते नम:।

384.

दृढबन्धविमोचनी

ॐ दृढबन्धविमोचन्यै नम:।

385.

अम्बिका

ॐ अम्बिकायै नम:।

386.

अम्बालिका

ॐ अम्बालिकायै नम:।

387.

अम्बा

ॐ अम्बायै नम:।

388.

स्वक्षा

ॐ स्वक्षायै नम:।

389.

साधुजनार्चिता

ॐ साधुजनार्चितायै नम:।

390.

कौलिकी

ॐ कौलिक्यै नम:।

391.

कुलविद्या

ॐ कुलविद्यायै नम:।

392.

सुकुला

ॐ सुकुलायै नम:।

393.

कुलपूजिता

ॐ कुलपूजितायै नम:।

394.

कालचक्रभ्रमा

ॐ कालचक्रभ्रमायै नम:।

395.

भ्रान्ता

ॐ भ्रान्तायै नम:।

396.

विभ्रमा

ॐ विभ्रमायै नम:।

397.

भ्रमनाशिनी

ॐ भ्रमनाशिन्यै नम:।

398.

वात्याली

ॐ वात्याल्यै नम:।

399.

मेघमाला

ॐ मेघमालायै नम:।

400.

सुवृष्टि:

ॐ सुवृष्ट्यै नम:।

401.

सस्यवर्धिनी

ॐ सस्यवर्धिन्यै नम:।

402.

अकारा

ॐ अकारायै नम:।

403.

इकारा

ॐ इकारायै नम:।

404.

उकारा

ॐ उकारायै नम:।

405.

ऐकाररूपिणी

ॐ ऐकाररूपिण्यै नम:।

406.

ह्रींकारी

ॐ ह्रींकार्यै नम:।

407.

बीजरूपा

ॐ बीजरूपायै नम:।

408.

क्लींकारा

ॐ क्लींकारायै नम:।

409.

अम्बरवासिनी

ॐ अम्बरवासिन्यै नम:।

410.

सर्वाक्षरमयी शक्ति:

ॐ सर्वाक्षरमयीशक्तये नम:।

411.

अक्षरा

ॐ अक्षरायै नम:।

412.

वर्णमालिनी

ॐ वर्णमालिन्यै नम:।

413.

सिन्दूरारुणवक्त्रा

ॐ सिन्दूरारुणवक्त्रायै नम:।

414.

सिन्दूरतिलकप्रिया

ॐ सिन्दूरतिलकप्रियायै नम:।

415.

वश्या

ॐ वश्यायै नम:।

416.

वश्यबीजा

ॐ वश्यबीजायै नम:।

417.

लोकवश्यविभाविनी

ॐ लोकवश्यविभाविन्यै नम:।

418.

नृपवश्या

ॐ नृपवश्यायै नम:।

419.

नृपै: सेव्या

ॐ नृपै:सेव्यायै नम:।

420.

नृपवश्यकरी

ॐ नृपवश्यकर्यै नम:।

421.

प्रिया

ॐ प्रियायै नम:।

422.

महिषी

ॐ महिष्यै नम:।

423.

नृपमान्या

ॐ नृपमान्यायै नम:।

424.

नृमान्या

ॐ नृमान्यायै नम:।

425.

नृपनन्दिनी

ॐ नृपनन्दिन्यै नम:।

426.

नृपधर्ममयी

ॐ नृपधर्ममय्यै नम:।

427.

धन्या

ॐ धन्यायै नम:।

428.

धनधान्यविवर्धिनी

ॐ धनधान्यविवर्धिन्यै नम:।

429.

चतुर्वर्णमयी मूर्ति:

ॐ चतुर्वर्णमयीमूर्तये नम:।

430.

चतुर्वर्णैश्च पूजिता

ॐ चतुर्वर्णैः सुपूजितायै नम:।

431.

सर्वधर्ममयी सिद्धि:

ॐ सर्वधर्ममयीसिद्धये नम:।

432.

चतुराश्रमवासिनी

ॐ चतुराश्रमवासिन्यै नम:।

433.

ब्राह्मणी

ॐ ब्राह्मण्यै नम:।

434.

क्षत्रिया

ॐ क्षत्रियायै नम:।

435.

वैश्या

ॐ वैश्यायै नम:।

436.

शूद्रा

ॐ शूद्रायै नम:।

437.

अवरवर्णजा

ॐ अवरवर्णजायै नम:।

438.

वेदमार्गरता

ॐ वेदमार्गरतायै नम:।

439.

यज्ञा

ॐ यज्ञायै नम:।

440.

वेदविश्वविभाविनी

ॐ वेदविश्वविभाविन्यै नम:।



441.

अस्त्रशस्त्रमयी विद्या

ॐ अस्त्रशस्त्रमयीविद्यायै नम:।

442.

वरशस्त्रास्त्रधारिणी

ॐ वरशस्त्रास्त्रधारिण्यै नम:।

443.

सुमेधा

ॐ सुमेधायै नम:।

444.

सत्यमेधा

ॐ सत्यमेधायै नम:।

445.

भद्रकाली

ॐ भद्रकाल्यै नम:।

446.

अपराजिता

ॐ अपराजितायै नम:।

447.

गायत्री

ॐ गायत्र्यै नम:।

448.

सत्कृति:

ॐ सत्कृतये नम:।

449.

सन्ध्या

ॐ सन्ध्यायै नम:।

450.

सावित्री

ॐ सावित्र्यै नम:।

451.

त्रिपदाश्रया

ॐ त्रिपदाश्रयायै नम:।

452.

त्रिसन्ध्या

ॐ त्रिसन्ध्यायै नम:।

453.

त्रिपदी

ॐ त्रिपद्यै नम:।

454.

धात्री

ॐ धात्र्यै नम:।

455.

सुपर्वा

ॐ सुपर्वायै नम:।

456.

सामगायनी

ॐ सामगायन्यै नम:।

457.

पाञ्चाली

ॐ पाञ्चाल्यै नम:।

458.

बालिका

ॐ बालिकायै नम:।

459.

बाला

ॐ बालायै नम:।

460.

बालक्रीडा

ॐ बालक्रीडायै नम:।

461.

सनातनी

ॐ सनातन्यै नम:।

462.

ग्रर्भाधारधरा

ॐ ग्रर्भाधारधरायै नम:।

463.

शून्या

ॐ शून्यायै नम:।

464.

गर्भाशयनिवासिनी

ॐ गर्भाशयनिवासिन्यै नम:।

465.

सुरारिघातिनी कृत्या

ॐ सुरारिघातिनीकृत्यायै नम:।

466.

पूतना

ॐ पूतनायै नम:।

467.

तिलोत्तमा

ॐ तिलोत्तमायै नम:।

468.

लज्जा

ॐ लज्जायै नम:।

469.

रसवती

ॐ रसवत्यै नम:।

470.

नन्दा

ॐ नन्दायै नम:।

471.

भवानी

ॐ भवान्यै नम:।

472.

पापनाशिनी

ॐ पापनाशिन्यै नम:।

473.

पट्टाम्बरधरा

ॐ पट्टाम्बरधरायै नम:।

474.

गीति:

ॐ गीतये नम:।

475.

सुगीति:

ॐ सुगीतये नम:।

476.

ज्ञानलोचना

ॐ ज्ञानलोचनायै नम:।

477.

सप्तस्वरमयी तन्त्री

ॐ सप्तस्वरमयीतन्त्र्यै नम:।

478.

षड्जमध्यमधैवता

ॐ षड्जमध्यमधैवतायै नम:।

479.

मूर्च्छनाग्रामसंस्थाना

ॐ मूर्च्छनाग्रामसंस्थानायै नम:।

480.

स्वस्था

ॐ स्वस्थायै नम:।

481.

स्वस्थानवासिनी

ॐ स्वस्थानवासिन्यै नम:।

482.

अट्टाटहासिनी

ॐ अट्टाटहासिन्यै नम:।

483.

प्रेता

ॐ प्रेतायै नम:।

484.

प्रेतासननिवासिनी

ॐ प्रेतासननिवासिन्यै नम:।

485.

गीतनृत्यप्रिया

ॐ गीतनृत्यप्रियायै नम:।

486.

अकामा

ॐ अकामायै नम:।

487.

तुष्टिदा

ॐ तुष्टिदायै नम:।

488.

पुष्टिदा

ॐ पुष्टिदायै नम:।

489.

अक्षया

ॐ अक्षयायै नम:।

490.

निष्ठा

ॐ निष्ठायै नम:।

491.

सत्यप्रिया

ॐ सत्यप्रियायै नम:।

492.

प्राज्ञा

ॐ प्राज्ञायै नम:।

493.

लोकेशी

ॐ लोकेश्यै नम:।

494.

सुरोत्तमा

ॐ सुरोत्तमायै नम:।

495.

सविषा

ॐ सविषायै नम:।

496.

ज्वालिनी

ॐ ज्वालिन्यै नम:।

497.

ज्वाला

ॐ ज्वालायै नम:।

498.

विषमोहार्तिनाशिनी

ॐ विषमोहार्तिनाशिन्यै नम:।

499.

विषारिः

ॐ विषारये नम:।

500.

नागदमनी

ॐ नागदमन्यै नम:।

501.

कुरुकुल्ला

ॐ कुरुकुल्लायै नम:।

502.

अमृतोद्भवा

ॐ अमृतोद्भवायै नम:।



503.

भूतभीतिहरा रक्षा

ॐ भूतभीतिहरारक्षायै नम:।

504.

भूतावेशविनाशिनी

ॐ भूतावेशविनाशिन्यै नम:।

505.

रक्षोघ्नी

ॐ रक्षोघ्न्यै नम:।

506.

राक्षसी

ॐ राक्षस्यै नम:।

507.

रात्रि:

ॐ रात्रये नम:।

508.

दीर्घनिद्रा

ॐ दीर्घनिद्रायै नम:।

509.

दिवागति:

ॐ दिवागतये नम:।

510.

चन्द्रिका

ॐ चन्द्रिकायै नम:।

511.

चन्द्रकान्ति:

ॐ चन्द्रकान्तये नम:।

512.

सूर्यकान्ति:

ॐ सूर्यकान्तये नम:।

513.

निशाचरी

ॐ निशाचर्यै नम:।

514.

डाकिनी

ॐ डाकिन्यै नम:।

515.

शाकिनी

ॐ शाकिन्यै नम:।

516.

शिष्या

ॐ शिष्यायै नम:।

517.

हाकिनी

ॐ हाकिन्यै नम:।

518.

चक्रवाकिनी

ॐ चक्रवाकिन्यै नम:।

519.

सितासितप्रिया

ॐ सितासितप्रियायै नम:।

520.

स्वङ्गा

ॐ स्वङ्गायै नम:।

521.

सकला

ॐ सकलायै नम:।

522.

वनदेवता

ॐ वनदेवतायै नम:।

523.

गुरुरूपधरा

ॐ गुरुरूपधरायै नम:।

524.

गुर्वी

ॐ गुर्व्यै नम:।

525.

मृत्यु:

ॐ मृत्यवे नम:।

526.

मारी

ॐ मार्यै नम:।

527.

विशारदा

ॐ विशारदायै नम:।

528.

महामारी

ॐ महामार्यै नम:।

529.

विनिद्रा

ॐ विनिद्रायै नम:।

530.

तन्द्रा

ॐ तन्द्रायै नम:।

531.

मृत्युविनाशिनी

ॐ मृत्युविनाशिन्यै नम:।

532.

चन्द्रमण्डलसङ्काशा

ॐ चन्द्रमण्डलसङ्काशायै नम:।

533.

चन्द्रमण्डलवासिनी

ॐ चन्द्रमण्डलवासिन्यै नम:।

534.

अणिमादिगुणोपेता

ॐ अणिमादिगुणोपेतायै नम:।

535.

सुस्पृहा

ॐ सुस्पृहायै नम:।

536.

कामरूपिणी

ॐ कामरूपिण्यै नम:।

537.

अष्टसिद्धिप्रदा

ॐ अष्टसिद्धिप्रदायै नम:।

538.

प्रौढा

ॐ प्रौढायै नम:।

539.

दुष्टदानवघातिनी

ॐ दुष्टदानवघातिन्यै नम:।

540.

अनादिनिधना पुष्टि:

ॐ अनादिनिधनापुष्टये नम:।

541.

चतुर्बाहु:

ॐ चतुर्बाहवे नम:।

542.

चतुर्मुखी

ॐ चतुर्मुख्यै नम:।

543.

चतु:समुद्रशयना

ॐ चतु:समुद्रशयनायै नम:।

544.

चतुर्वर्गफलप्रदा

ॐ चतुर्वर्गफलप्रदायै नम:।

545.

काशपुष्पप्रतीकाशा

ॐ काशपुष्पप्रतीकाशायै नम:।

546.

शरत्कुमुदलोचना

ॐ शरत्कुमुदलोचनायै नम:।

547.

भूता

ॐ भूतायै नम:।

548.

भव्या

ॐ भव्यायै नम:।

549.

भविष्या

ॐ भविष्यायै नम:।

550.

शैलजा

ॐ शैलजायै नम:।

551.

शैलवासिनी

ॐ शैलवासिन्यै नम:।

552.

वाममार्गरता

ॐ वाममार्गरतायै नम:।

553.

वामा

ॐ वामायै नम:।

554.

शिववामाङ्गवासिनी

ॐ शिववामाङ्गवासिन्यै नम:।

555.

वामाचारप्रिया

ॐ वामाचारप्रियायै नम:।

556.

तुष्टा

ॐ तुष्टायै नम:।

557.

लोपामुद्रा

ॐ लोपामुद्रायै नम:।

558.

प्रबोधिनी

ॐ प्रबोधिन्यै नम:।

559.

भूतात्मा

ॐ भूतात्मने नम:।

560.

परमात्मा

ॐ परमात्मने नम:।

561.

भूतभाविविभाविनी

ॐ भूतभाविविभाविन्यै नम:।

562.

मङ्गला

ॐ मङ्गलायै नम:।

563.

सुशीला

ॐ सुशीलायै नम:।

564.

परमार्थप्रबोधिनी

ॐ परमार्थप्रबोधिन्यै नम:।

565.

दक्षिणा

ॐ दक्षिणायै नम:।

566.

दक्षिणामूर्ति:

ॐ दक्षिणामूर्तये नम:।

567.

सुदक्षिणा

ॐ सुदक्षिणायै नम:।

568.

हरिप्रिया

ॐ हरिप्रियायै नम:।

569.

योगिनी

ॐ योगिन्यै नम:।

570.

योगयुक्ता

ॐ योगयुक्तायै नम:।

571.

योगाङ्गा

ॐ योगाङ्गायै नम:।

572.

ध्यानशालिनी

ॐ ध्यानशालिन्यै नम:।

573.

योगपट्टधरा

ॐ योगपट्टधरायै नम:।

574.

मुक्ता

ॐ मुक्तायै नम:।

575.

मुक्तानांपरमागति:

ॐ मुक्तानांपरमागतये नम:।

576.

नारसिंही

ॐ नारसिंह्यै नम:।

577.

सुजन्मा

ॐ सुजन्मायै नम:।

578.

त्रिवर्गफलदायिनी

ॐ त्रिवर्गफलदायिन्यै नम:।

579.

धर्मदा

ॐ धर्मदायै नम:।

580.

धनदा

ॐ धनदायै नम:।

581.

कामदा

ॐ कामदायै नम:।

582.

मोक्षदा

ॐ मोक्षदायै नम:।

583.

द्युति:

ॐ द्युतये नम:।

584.

साक्षिणी

ॐ साक्षिण्यै नम:।

585.

क्षणदा

ॐ क्षणदायै नम:।

586.

दक्षा

ॐ दक्षायै नम:।

587.

दक्षजा

ॐ दक्षजायै नम:।

588.

कोटिरूपिणी

ॐ कोटिरूपिण्यै नम:।

589.

क्रतु:

ॐ क्रतवे नम:।

590.

कात्यायनी

ॐ कात्यायन्यै नम:।

591.

स्वछा

ॐ स्वछायै नम:।

592.

स्वच्छन्दा

ॐ स्वच्छन्दायै नम:।

593.

कविप्रिया

ॐ कविप्रियायै नम:।

594.

सत्यागमा

ॐ सत्यागमायै नम:।

595.

बहि:स्था

ॐ बहि:स्थायै नम:।

596.

काव्यशक्ति:

ॐ काव्यशक्तये नम:।

597.

कवित्वदा

ॐ कवित्वदायै नम:।

598.

मेनापुत्री

ॐ मेनापुत्र्यै नम:।

599.

सतीमाता

ॐ सतीमात्रे नम:।

600.

मैनाकभगिनी

ॐ मैनाकभगिन्यै नम:।

601.

तडित्

ॐ तडिते नम:।

602.

सौदामिनी

ॐ सौदामिन्यै नम:।

603.

स्वधामा

ॐ स्वधामायै नम:।

604.

सुधामा

ॐ सुधामायै नम:।

605.

धामशालिनी

ॐ धामशालिन्यै नम:।

606.

सौभाग्यदायिनी

ॐ सौभाग्यदायिन्यै नम:।

607.

द्यौ:

ॐ दिवे नम:।

608.

सुभगा

ॐ सुभगायै नम:।

609.

द्युतिवर्धिनी

ॐ द्युतिवर्धिन्यै नम:।

610.

श्रीः

ॐ श्रिये नम:।

611.

कृत्तिवसना

ॐ कृत्तिवसनायै नम:।

612.

कङ्काली

ॐ कङ्काल्यै नम:।

613.

कलिनाशिनी

ॐ कलिनाशिन्यै नम:।

614.

रक्तबीजवधोद्दृप्ता

ॐ रक्तबीजवधोद्दृप्तायै नम:।

615.

सुतन्तु:

ॐ सुतन्तवे नम:।

616.

बीजसन्तति:

ॐ बीजसन्ततये नम:।

617.

जगज्जीवा

ॐ जगज्जीवायै नम:।

618.

जगद्बीजा

ॐ जगद्बीजायै नम:।

619.

जगत्त्रयहितैषिणी

ॐ जगत्त्रयहितैषिण्यै नम:।

620.

चामीकररुचिः

ॐ चामीकररुचये नम:।

621.

चान्द्रीसाक्षयाषोडशीकला

ॐ चान्द्रीसाक्षयाषोडशीकलायै नम:।

622.

यत्तत्पदानुबन्धा

ॐ यत्तत्पदानुबन्धायै नम:।

623.

यक्षिणी

ॐ यक्षिण्यै नम:।

624.

धनदार्चिता

ॐ धनदार्चितायै नम:।

625.

चित्रिणी

ॐ चित्रिण्यै नम:।

626.

चित्रमाया

ॐ चित्रमायायै नम:।

627.

विचित्रा

ॐ विचित्रायै नम:।

628.

भुवनेश्वरी

ॐ भुवनेश्वर्यै नम:।

629.

चामुण्डा

ॐ चामुण्डायै नम:।

630.

मुण्डहस्ता

ॐ मुण्डहस्तायै नम:।

631.

चण्डमुण्डवधोद्धुरा

ॐ चण्डमुण्डवधोद्धुरायै नम:।

632.

अष्टमी

ॐ अष्टम्यै नम:।

633.

एकादशी

ॐ एकादश्यै नम:।

634.

पूर्णा

ॐ पूर्णायै नम:।

635.

नवमी

ॐ नवम्यै नम:।

636.

चतुर्दशी

ॐ चतुर्दश्यै नम:।

637.

अमा

ॐ अमायै नम:।

638.

कलशहस्ता

ॐ कलशहस्तायै नम:।

639.

पूर्णकुम्भधरा

ॐ पूर्णकुम्भधरायै नम:।

640.

धरा

ॐ धरायै नम:।

641.

अभीरु:

ॐ अभीरवे नम:।

642.

भैरवी

ॐ भैरव्यै नम:।

643.

भीरा

ॐ भीरायै नम:।

644.

भीमा

ॐ भीमायै नम:।

645.

त्रिपुरभैरवी

ॐ त्रिपुरभैरव्यै नम:।

646.

महारुण्डा

ॐ महारुण्डायै नम:।

647.

रौद्री

ॐ रौद्र्यै नम:।

648.

महाभैरवपूजिता

ॐ महाभैरवपूजितायै नम:।

649.

निर्मुण्डा

ॐ निर्मुण्डायै नम:।

650.

हस्तिनी

ॐ हस्तिन्यै नम:।

651.

चण्डा

ॐ चण्डायै नम:।

652.

करालदशनानना

ॐ करालदशनाननायै नम:।

653.

कराला

ॐ करालायै नम:।

654.

विकराला

ॐ विकरालायै नम:।

655.

घोरघुर्घुरनादिनी

ॐ घोरघुर्घुरनादिन्यै नम:।

656.

रक्तदन्ता

ॐ रक्तदन्तायै नम:।

657.

ऊर्ध्वकेशी

ॐ ऊर्ध्वकेश्यै नम:।

658.

बन्धूककुसुमारुणा

ॐ बन्धूककुसुमारुणायै नम:।

659.

कादम्बरी

ॐ कादम्बर्यै नम:।

660.

पटासा

ॐ पटासायै नम:।

661.

काश्मीरी

ॐ काश्मीर्यै नम:।

662.

कुंकुमप्रिया

ॐ कुंकुमप्रियायै नम:।

663.

क्षान्ति:

ॐ क्षान्तये नम:।

664.

बहुसुवर्णा

ॐ बहुसुवर्णायै नम:।

665.

रति:

ॐ रतये नम:।

666.

बहुसुवर्णदा

ॐ बहुसुवर्णदायै नम:।

667.

मातङ्गिनी

ॐ मातङ्गिन्यै नम:।

668.

वरारोहा

ॐ वरारोहायै नम:।

669.

मत्तमातङ्गगामिनी

ॐ मत्तमातङ्गगामिन्यै नम:।

670.

हिंसा

ॐ हिंसायै नम:।

671.

हंसगति:

ॐ हंसगतये नम:।

672.

हंसी

ॐ हंस्यै नम:।

673.

हंसोज्ज्वलशिरोरुहा

ॐ हंसोज्ज्वलशिरोरुहायै नम:।

674.

पूर्णचन्द्रमुखी

ॐ पूर्णचन्द्रमुख्यै नम:।

675.

श्यामा

ॐ श्यामायै नम:।

676.

स्मितास्या

ॐ स्मितास्यायै नम:।

677.

श्यामकुण्डला

ॐ श्यामकुण्डलायै नम:।

678.

मषी

ॐ मष्यै नम:।

679.

लेखिनी

ॐ लेखिन्यै नम:।

680.

लेख्या

ॐ लेख्यायै नम:।

681.

सुलेखा

ॐ सुलेखायै नम:।

682.

लेखकप्रिया

ॐ लेखकप्रियायै नम:।

683.

शङ्खिनी

ॐ शङ्खिन्यै नम:।

684.

शङ्खहस्ता

ॐ शङ्खहस्तायै नम:।

685.

जलस्था

ॐ जलस्थायै नम:।

686.

जलदेवता

ॐ जलदेवतायै नम:।

687.

कुरुक्षेत्रावनि:

ॐ कुरुक्षेत्रावनये नम:।

688.

काशी

ॐ काश्यै नम:।

689.

मथुरा

ॐ मथुरायै नम:।

690.

काञ्ची

ॐ काञ्च्यै नम:।

691.

अवन्तिका

ॐ अवन्तिकायै नम:।

692.

अयोध्या

ॐ अयोध्यायै नम:।

693.

द्वारका

ॐ द्वारकायै नम:।

694.

माया

ॐ मायायै नम:।

695.

तीर्था

ॐ तीर्थायै नम:।

696.

तीर्थकरप्रिया

ॐ तीर्थकरप्रियायै नम:।

697.

त्रिपुष्करा

ॐ त्रिपुष्करायै नम:।

698.

अप्रमेया

ॐ अप्रमेयायै नम:।

699.

कोशस्था

ॐ कोशस्थायै नम:।

700.

कोशवासिनी

ॐ कोशवासिन्यै नम:।

701.

कौशिकी

ॐ कौशिक्यै नम:।

702.

कुशावर्ता

ॐ कुशावर्तायै नम:।

703.

कौशाम्बी

ॐ कौशाम्ब्यै नम:।

704.

कोशवर्धिनी

ॐ कोशवर्धिन्यै नम:।

705.

कोशदा

ॐ कोशदायै नम:।

706.

पद्मकोशाक्षी

ॐ पद्मकोशाक्ष्यै नम:।

707.

कुसुमा

ॐ कुसुमायै नम:।

708.

कुसुमप्रिया

ॐ कुसुमप्रियायै नम:।

709.

तोतुला

ॐ तोतुलायै नम:।

710.

तुलाकोटि:

ॐ तुलाकोटयै नम:।

711.

कूटस्था

ॐ कूटस्थायै नम:।

712.

कोटराश्रया

ॐ कोटराश्रयायै नम:।

713.

स्वयम्भू:

ॐ स्वयम्भुवे नम:।

714.

सुरूपा

ॐ सुरूपायै नम:।

715.

स्वरूपा

ॐ स्वरूपायै नम:।

716.

रूपवर्धिनी

ॐ रूपवर्धिन्यै नम:।

717.

तेजस्विनी

ॐ तेजस्विन्यै नम:।

718.

सुभिक्षा

ॐ सुभिक्षायै नम:।

719.

बलदा

ॐ बलदायै नम:।

720.

बलदायिनी

ॐ बलदायिन्यै नम:।

721.

महाकोशी

ॐ महाकोश्यै नम:।

722.

महावर्ता

ॐ महावर्तायै नम:।

723.

बुद्धि: सदसदात्मिका

ॐ बुद्धिसदसदात्मिकायै नम:।

724.

महाग्रहहरा

ॐ महाग्रहहरायै नम:।

725.

सौम्या

ॐ सौम्यायै नम:।

726.

विशोका

ॐ विशोकायै नम:।

727.

शोकनाशिनी

ॐ शोकनाशिन्यै नम:।

728.

सात्त्विकी

ॐ सात्त्विक्यै नम:।

729.

सत्त्वसंस्था

ॐ सत्त्वसंस्थायै नम:।

730.

राजसी

ॐ राजस्यै नम:।

731.

रजोवृता

ॐ रजोवृतायै नम:।

732.

तामसी

ॐ तामस्यै नम:।

733.

तमोयुक्ता

ॐ तमोयुक्तायै नम:।

734.

गुणत्रयविभाविनी

ॐ गुणत्रयविभाविन्यै नम:।

735.

अव्यक्ता

ॐ अव्यक्तायै नम:।

736.

व्यक्तरूपा

ॐ व्यक्तरूपायै नम:।

737.

वेदविद्या

ॐ वेदविद्यायै नम:।

738.

शाम्भवी

ॐ शाम्भव्यै नम:।

739.

शङ्कराकल्पिनी कल्पा

ॐ शङ्कराकल्पिनीकल्पायै नम:।

740.

मन: सङ्कल्पसन्तति:

ॐ मन:सङ्कल्पसन्ततये नम:।

741.

सर्वलोकमयीशक्ति:

ॐ सर्वलोकमयीशक्तये नम:।

742.

सर्वश्रवणगोचरा

ॐ सर्वश्रवणगोचरायै नम:।

743.

सर्वज्ञानवतीवाञ्छा

ॐ सर्वज्ञानवतीवाञ्छायै नम:।

744.

सर्वतत्त्वानुबोधिनी

ॐ सर्वतत्त्वानुबोधिन्यै नम:।

745.

जागृती

ॐ जागृत्यै नम:।

746.

सुषुप्ति:

ॐ सुषुप्तये नम:।

747.

स्वप्नावस्था

ॐ स्वप्नावस्थायै नम:।

748.

तुरीयका

ॐ तुरीयकायै नम:।

749.

त्वरा

ॐ त्वरायै नम:।

750.

मन्दगति:

ॐ मन्दगतये नम:।



751.

मन्दा

ॐ मन्दायै नम:।

752.

मन्दिरामोदधारिणी

ॐ मन्दिरामोदधारिण्यै नम:।

Mgid

OLYMP TRADE

She Made Rs 58,60,000, Now She'll Travel & Live Out Her Dreams

LEARN MORE→

753.

पानभूमि:

ॐ पानभूमये नम:।

754.

पानपात्रा

ॐ पानपात्रायै नम:।

755.

पानदानकरोद्यता

ॐ पानदानकरोद्यतायै नम:।

756.

अघूर्णारुणनेत्रा

ॐ अघूर्णारुणनेत्रायै नम:।

757.

किञ्चिदव्यक्तभाषिणी

ॐ किञ्चिदव्यक्तभाषिण्यै नम:।

758.

आशापूरा

ॐ आशापूरायै नम:।

759.

दीक्षा

ॐ दीक्षायै नम:।

760.

दक्षा

ॐ दक्षायै नम:।

761.

दीक्षितपूजिता

ॐ दीक्षितपूजितायै नम:।

762.

नागवल्ली

ॐ नागवल्ल्यै नम:।

763.

नागकन्या

ॐ नागकन्यायै नम:।

764.

भोगिनी

ॐ भोगिन्यै नम:।

765.

भोगवल्लभा

ॐ भोगवल्लभायै नम:।

766.

सर्वशास्त्रवतीविद्या

ॐ सर्वशास्त्रवतीविद्यायै नम:।

767.

सुस्मृति:

ॐ सुस्मृतये नम:।

768.

धर्मवादिनी

ॐ धर्मवादिन्यै नम:।

769.

श्रुति:

ॐ श्रुतये नम:।

770.

श्रुतिधरा

ॐ श्रुतिधरायै नम:।

771.

ज्येष्ठा

ॐ ज्येष्ठायै नम:।

772.

श्रेष्ठा

ॐ श्रेष्ठायै नम:।

773.

पातालवासिनी

ॐ पातालवासिन्यै नम:।

774.

मीमांसा

ॐ मीमांसायै नम:।

775.

तर्कविद्या

ॐ तर्कविद्यायै नम:।

776.

सुभक्ति:

ॐ सुभक्तये नम:।

777.

भक्तवत्सला

ॐ भक्तवत्सलायै नम:।

778.

सुनाभि:

ॐ सुनाभये नम:।

779.

यातना

ॐ यातनायै नम:।

780.

जाती:

ॐ जातये नम:।

781.

गम्भीरा

ॐ गम्भीरायै नम:।

782.

भाववर्जिता

ॐ भाववर्जितायै नम:।

783.

नागपाशधरा मूर्ति:

ॐ नागपाशधरामूर्तये नम:।

784.

अगाधा

ॐ अगाधायै नम:।

785.

नागकुण्डला

ॐ नागकुण्डलायै नम:।

786.

सुचक्रा

ॐ सुचक्रायै नम:।

787.

चक्रमध्यस्था

ॐ चक्रमध्यस्थायै नम:।

788.

चक्रकोणनिवासिनी

ॐ चक्रकोणनिवासिन्यै नम:।

789.

सर्वमन्त्रमयी विद्या

ॐ सर्वमन्त्रमयीविद्यायै नम:।

790.

सर्वमन्त्राक्षरावलिः

ॐ सर्वमन्त्राक्षरावलये नम:।

791.

मधुस्रवा

ॐ मधुस्रवायै नम:।

792.

स्रवन्ती

ॐ स्रवन्त्यै नम:।

793.

भ्रामरी

ॐ भ्रामर्यै नम:।

794.

भ्रमरालका

ॐ भ्रमरालकायै नम:।

795.

मातृमण्डलमध्यस्था

ॐ मातृमण्डलमध्यस्थायै नम:।

796.

मातृमण्डलवासिनी

ॐ मातृमण्डलवासिन्यै नम:।

797.

कुमारजननी

ॐ कुमारजनन्यै नम:।

798.

क्रूरा

ॐ क्रूरायै नम:।

799.

सुमुखी

ॐ सुमुख्यै नम:।

800.

ज्वरनाशिनी

ॐ ज्वरनाशिन्यै नम:।

801.

अतीता

ॐ अतीतायै नम:।

802.

विद्यमाना

ॐ विद्यमानायै नम:।

803.

भाविन

ॐ भाविन्यै नम:।

804.

प्रीतिमञ्जरी

ॐ प्रीतिमञ्जर्यै नम:।

805.

सर्वसौख्यवती युक्ति:

ॐ सर्वसौख्यवतीयुक्तये नम:।

806.

आहारपरिणामिनी

ॐ आहारपरिणामिन्यै नम:।

807.

निदानं पञ्चभूतानाम्

ॐ पञ्चभूतानांनिधानायै नम:।

808.

भवसागरतारिणी

ॐ भवसागरतारिण्यै नम:।

809.

अक्रूरा

ॐ अक्रूरायै नम:।

810.

ग्रहवती

ॐ ग्रहवत्यै नम:।

811.

विग्रहा

ॐ विग्रहायै नम:।

812.

ग्रहवर्जिता

ॐ ग्रहवर्जितायै नम:।

813.

रोहिणी

ॐ रोहिण्यै नम:।

814.

भूमिगर्भा

ॐ भूमिगर्भायै नम:।

815.

कालभू:

ॐ कालभुवे नम:।

816.

कालवर्तिनी

ॐ कालवर्तिन्यै नम:।

817.

कलङ्करहिता नारी

ॐ कलङ्करहितानार्यै नम:।

818.

चतुष्षष्ट्यभिधावती

ॐ चतुष्षष्ट्यभिधावत्यै नम:।

819.

जीर्णा

ॐ जीर्णायै नम:।

820.

जीर्णवस्त्रा

ॐ जीर्णवस्त्रायै नम:।

821.

नूतना

ॐ नूतनायै नम:।

822.

नववल्लभा

ॐ नववल्लभायै नम:।

823.

अरजा

ॐ अरजायै नम:।

824.

रति:

ॐ रतये नम:।

825.

प्रीति:

ॐ प्रीतये नम:।

826.

रतिरागविवर्धिनी

ॐ रतिरागविवर्धिन्यै नम:।

827.

पञ्चवातगतिर्भिन्ना

ॐ पञ्चवातगतिर्भिन्नायै नम:।

828.

पञ्चश्लेष्माशयाधरा

ॐ पञ्चश्लेष्माशयाधरायै नम:।

829.

पञ्चपित्तवतीशक्ति:

ॐ पञ्चपित्तवतीशक्तये नम:।

830.

पञ्चस्थानविबोधिनी

ॐ पञ्चस्थानविबोधिन्यै नम:।

831.

उदक्या

ॐ उदक्यायै नम:।

832.

वृषस्यन्ती

ॐ वृषस्यन्त्यै नम:।

833.

बहि:प्रस्रविणी त्र्यहम्

ॐ त्र्यहंबहि:प्रस्रविण्यै नम:।

834.

रज:शुक्रधराशक्ति:

ॐ रज:शुक्रधराशक्तये नम:।

835.

जरायु:

ॐ जरायवे नम:।

836.

गर्भधारिणी

ॐ गर्भधारिण्यै नम:।

837.

त्रिकालज्ञा

ॐ त्रिकालज्ञायै नम:।

838.

त्रिलिङ्गा

ॐ त्रिलिङ्गायै नम:।

839.

त्रिमूर्ति:

ॐ त्रिमूर्तये नम:।

840.

त्रिपुरवासिनी

ॐ त्रिपुरवासिन्यै नम:।

841.

अरागा

ॐ अरागायै नम:।

842.

शिवतत्त्वा

ॐ शिवतत्त्वायै नम:।

843.

कामतत्त्वानुरागिणी

ॐ कामतत्त्वानुरागिण्यै नम:।

844.

प्राची

ॐ प्राच्यै नम:।

845.

अवाची

ॐ अवाच्यै नम:।

846.

प्रतीची (दिक्)

ॐ प्रतीच्यै नम:।

847.

उदीची (दिक्)

ॐ उदीच्यै नम:।

848.

विदिग्दिशा

ॐ विदिग्दिशायै नम:।

849.

अहङ्कृति:

ॐ अहङ्कृतये नम:।

850.

अहङ्कारा

ॐ अहङ्कारायै नम:।

851.

बलिमाया

ॐ बलिमायायै नम:।

852.

बलिप्रिया

ॐ बलिप्रियायै नम:।

853.

स्रुक्

ॐ स्रुचे नम:।

854.

स्रुवा

ॐ स्रुवायै नम:।

855.

सामिधेनी

ॐ सामिधेन्यै नम:।

856.

सश्रद्धा

ॐ सश्रद्धायै नम:।

857.

श्राद्धदेवता

ॐ श्राद्धदेवतायै नम:।

858.

माता

ॐ मात्रे नम:।

859.

मातामही

ॐ मातामह्यै नम:।

860.

तृप्ति:

ॐ तृप्तये नम:।

861.

पितृमाता

ॐ पितृमात्रे नम:।

862.

पितामही

ॐ पितामह्यै नम:।

863.

स्नुषा

ॐ स्नुषायै नम:।

864.

दौहित्रिणी

ॐ दौहित्रिण्यै नम:।

865.

पुत्री

ॐ पुत्र्यै नम:।

866.

पौत्री

ॐ पौत्र्यै नम:।

867.

नप्त्री

ॐ नप्त्र्यै नम:।

868.

शिशुप्रिया

ॐ शिशुप्रियायै नम:।

869.

स्तनदा

ॐ स्तनदायै नम:।

870.

स्तनधारा

ॐ स्तनधारायै नम:।

871.

विश्वयोनि:

ॐ विश्वयोनये नम:।

872.

स्तनन्धयी

ॐ स्तनन्धय्यै नम:।

873.

शिशूत्सङ्गधरा

ॐ शिशूत्सङ्गधरायै नम:।

874.

दोला

ॐ दोलायै नम:।

875.

दोलाक्रीडाभिनन्दिनी

ॐ दोलाक्रीडाभिनन्दिन्यै नम:।

876.

उर्वशी

ॐ उर्वश्यै नम:।

877.

कदली

ॐ कदल्यै नम:।

878.

केका

ॐ केकायै नम:।

879.

विशिखा

ॐ विशिखायै नम:।

880.

शिखिवर्तिनी

ॐ शिखिवर्तिन्यै नम:।

881.

खट्वाङ्गधारिणी

ॐ खट्वाङ्गधारिण्यै नम:।

882.

खट्वा

ॐ खट्वायै नम:।

883.

बाणपुङ्खानुवर्तिनी

ॐ बाणपुङ्खानुवर्तिन्यै नम:।

884.

लक्ष्यप्राप्ति:

ॐ लक्ष्यप्राप्तये नम:।

885.

कला

ॐ कलायै नम:।

886.

अलक्ष्या

ॐ अलक्ष्यायै नम:।

887.

लक्ष्या (च)

ॐ लक्ष्यायै नम:।

888.

शुभलक्षणा

ॐ शुभलक्षणायै नम:।

889.

वर्तिनी

ॐ वर्तिन्यै नम:।

890.

सुपथाचारा

ॐ सुपथाचारायै नम:।

891.

परिखा

ॐ परिखायै नम:।

892.

खनि:

ॐ खनये नम:।

893.

वृति:

ॐ वृतये नम:।

894.

प्राकारवलया

ॐ प्राकारवलयायै नम:।

895.

वेला

ॐ वेलायै नम:।

896.

मर्यादा च महोदधौ

ॐ महोदधौमर्यादायै नम:।

897.

पोषणी (शक्ति:)

ॐ पोषणीशक्तये नम:।

898.

शोषणी शक्ति:

ॐ शोषणीशक्तये नम:।

899.

दीर्घकेशी

ॐ दीर्घकेश्यै नम:।

900.

सुलोमशा

ॐ सुलोमशायै नम:।

901.

ललिता

ॐ ललितायै नम:।

902.

मांसला

ॐ मांसलायै नम:।

903.

तन्वी

ॐ तन्व्यै नम:।

904.

वेदवेदाङ्गधारिणी

ॐ वेदवेदाङ्गधारिण्यै नम:।

905.

नरासृक्पानमत्ता

ॐ नरासृक्पानमत्तायै नम:।

906.

नरमुण्डास्थिभूषणा

ॐ नरमुण्डास्थिभूषणायै नम:।

907.

अक्षक्रीडारति:

ॐ अक्षक्रीडारतये नम:।

908.

शारी

ॐ शार्यै नम:।

909.

शारिका शुकभाषिणी

ॐ शारिकाशुकभाषिण्यै नम:।

910.

शाम्बरी

ॐ शाम्बर्यै नम:।

911.

गारुडी विद्या

ॐ गारुडीविद्यायै नम:।

912.

वारुणी

ॐ वारुण्यै नम:।

913.

वरुणार्चिता

ॐ वरुणार्चितायै नम:।

914.

वाराही

ॐ वाराह्यै नम:।

915.

मुण्डहस्ता

ॐ मुण्डहस्तायै नम:।

916.

दंष्ट्रोद्धृतवसुन्धरा

ॐ दंष्ट्रोद्धृतवसुन्धरायै नम:।

917.

मीनमूर्तिधरा

ॐ मीनमूर्तिधरायै नम:।

918.

मूर्ता

ॐ मूर्तायै नम:।

919.

वदन्या

ॐ वदन्यायै नम:।

920.

प्रतिमाश्रया

ॐ प्रतिमाश्रयायै नम:।

921.

अमूर्ता

ॐ अमूर्तायै नम:।

922.

निधिरूपा

ॐ निधिरूपायै नम:।

923.

शालग्रामशिलाशुचिः

ॐ शालग्रामशिलाशुचये नम:।

924.

स्मृति:

ॐ स्मृतये नम:।

925.

संस्काररूपा

ॐ संस्काररूपायै नम:।

926.

सुसंस्कारा

ॐ सुसंस्कारायै नम:।

927.

संस्कृति:

ॐ संस्कृतये नम:।

928.

प्राकृता

ॐ प्राकृतायै नम:।

929.

देशभाषा

ॐ देशभाषायै नम:।9999

930.

गाथा

ॐ गाथायै नम:।

931.

गीति:

ॐ गीतये नम:।

932.

प्रहेलिका

ॐ प्रहेलिकायै नम:।

933.

इडा

ॐ इडायै नम:।

934.

पिङ्गला

ॐ पिङ्गलायै नम:।

935.

पिङ्गा

ॐ पिङ्गायै नम:।

936.

सुषुम्णा

ॐ सुषुम्णायै नम:।

937.

सूर्यवाहिनी

ॐ सूर्यवाहिन्यै नम:।

938.

शशिस्रवा

ॐ शशिस्रवायै नम:।

939.

तालुस्था

ॐ तालुस्थायै नम:।

940.

काकिनी

ॐ काकिन्यै नम:।

941.

अमृतजीविनी

ॐ अमृतजीविन्यै नम:।

942.

अणुरूपा

ॐ अणुरूपायै नम:।

943.

बृहद्रूपा

ॐ बृहद्रूपायै नम:।

944.

लघुरूपा

ॐ लघुरूपायै नम:।

945.

गुरुस्थिरा

ॐ गुरुस्थिरायै नम:।

946.

स्थावरा

ॐ स्थावरायै नम:।

947.

जङ्गमा

ॐ जङ्गमायै नम:।

948.

देवी

ॐ देव्यै नम:।

949.

कृतकर्मफलप्रदा

ॐ कृतकर्मफलप्रदायै नम:।

950.

विषयाक्रान्तदेहा

ॐ विषयाक्रान्तदेहायै नम:।

951.

निर्विशेषा

ॐ निर्विशेषायै नम:।

952.

जितेन्द्रिया

ॐ जितेन्द्रियायै नम:।

953.

विश्वरूपा

ॐ विश्वरूपायै नम:।

954.

चिदानन्दा

ॐ चिदानन्दायै नम:।

955.

परब्रह्मप्रबोधिनी

ॐ परब्रह्मप्रबोधिन्यै नम:।

956.

निर्विकारा

ॐ निर्विकारायै नम:।

957.

निर्वैरा

ॐ निर्वैरायै नम:।

958.

विरति:

ॐ विरतये नम:।

959.

सत्यवर्धिनी

ॐ सत्यवर्धिन्यै नम:।

960.

पुरुषाज्ञा

ॐ पुरुषाज्ञायै नम:।

961.

भिन्ना

ॐ भिन्नायै नम:।

962.

क्षान्ति: कैवल्यदायिनी

ॐ क्षान्ति:कैवल्यदायिन्यै नम:।

963.

विविक्तसेविनी

ॐ विविक्तसेविन्यै नम:।

964.

प्रज्ञाजनयित्री

ॐ प्रज्ञाजनयित्र्यै नम:।

965.

बहुश्रुति:

ॐ बहुश्रुतये नम:।

966.

निरीहा

ॐ निरीहायै नम:।

967.

समस्तैका

ॐ समस्तैकायै नम:।

968.

सर्वलोकैकसेविता

ॐ सर्वलोकैकसेवितायै नम:।

969.

सेवा

ॐ सेवायै नम:।

970.

सेवाप्रिया

ॐ सेवाप्रियायै नम:।

971.

सेव्या

ॐ सेव्यायै नम:।

972.

सेवाफलविवर्धिनी

ॐ सेवाफलविवर्धिन्यै नम:।

973.

कलौ कल्किप्रियाकाली

ॐ कलौकल्किप्रियाकाल्यै नम:।

974.

दुष्टम्लेच्छविनाशिनी

ॐ दुष्टम्लेच्छविनाशिन्यै नम:।

975.

प्रत्यञ्चा

ॐ प्रत्यञ्चायै नम:।

976.

धनुर्यष्टि:

ॐ धनुर्यष्टये नम:।

977.

खड्गधारा

ॐ खड्गधारायै नम:।

978.

दुरानति:

ॐ दुरानतये नम:।

979.

अश्वप्लुति:

ॐ अश्वप्लुतये नम:।

980.

वल्गा

ॐ वल्गायै नम:।

981.

सृणिः

ॐ सृणये नम:।

982.

सन्मत्तवारणा

ॐ सन्मत्तवारणायै नम:।

983.

वीरभू:

ॐ वीरभुवे नम:।

984.

वीरमाता

ॐ वीरमात्रे नम:।

985.

वीरसू:

ॐ वीरसुवे नम:।

986.

वीरनन्दिनी

ॐ वीरनन्दिन्यै नम:।

987.

जयश्री:

ॐ जयश्रियै नम:।

988.

जयदीक्षा

ॐ जयदीक्षायै नम:।

989.

जयदा

ॐ जयदायै नम:।

990.

जयवर्धिनी

ॐ जयवर्धिन्यै नम:।

991.

सौभाग्यसुभगाकारा

ॐ सौभाग्यसुभगाकारायै नम:।

992.

सर्वसौभाग्यवर्धिनी

ॐ सर्वसौभाग्यवर्धिन्यै नम:।

993.

क्षेमङ्करी

ॐ क्षेमङ्कर्यै नम:।

994.

सिद्धिरूपा

ॐ सिद्धिरूपायै नम:।

995.

सत्कीर्ति:

ॐ सत्कीर्तये नम:।

996.

पथिदेवता

ॐ पथिदेवतायै नम:।

997.

सर्वतीर्थमयीमूर्ति:

ॐ सर्वतीर्थमयीमूर्तये नम:।

998.

सर्वदेवमयीप्रभा

ॐ सर्वदेवमयीप्रभायै नम:।

999.

सर्वसिद्धिप्रदाशक्ति:

ॐ सर्वसिद्धिप्रदाशक्तये नम:।

1000.

सर्वमङ्गलमङ्गला

ॐ सर्वमङ्गलमङ्गलायै नम:।



॥इति श्रीरुद्रयामलतन्त्रान्तर्गता श्रीभवानीसहस्रनामावलिः सम्पूर्णा॥