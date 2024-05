'Dhoom' स्टाइल में चोरी: हाईवे पर चलते ट्रक से चोरों ने उड़ाए कीमती सामान, ड्राइवर को भनक तक नहीं लगी, देखें वीडियो

नेशनल डेस्क: मध्य प्रदेश में तीन लोगों द्वारा चलती ट्रक से सामान चुराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. यह घटना कैमरे में कैद हो गई क्योंकि आगरा-मुंबई राजमार्ग पर देवास-शाजापुर मार्ग के बीच ट्रक से थोड़ी दूरी पर गाड़ी चला रहे एक व्यक्ति ने इसे अपनी कार से रिकॉर्ड किया।



दरअसल, डकैती का वीडियो किसी हिंदी फिल्म के सीन की याद दिला रहा है। वीडियो में एक शख्स को ट्रक के ठीक पीछे बाइक चलाते हुए देखा गया, जबकि उसके साथियों को सामान चुराने का काम सौंपा गया था। ऐसा करने के लिए, दोनों व्यक्ति ट्रक के ऊपर चढ़ गए और सामान को ढकने वाली तिरपाल शीट को काट दिया।

कुछ क्षण बाद, एक भरा हुआ बक्सा निकाला गया जिसे उनमें से एक ने सड़क पर फेंक दिया। इसके बाद, वे दोनों ट्रक से नीचे उतरे और सावधानीपूर्वक उस बाइक की पिछली सीट पर चढ़ गए जिस पर वह आदमी सवार था। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, बाइक धीमी हो गई ताकि वे लोग सड़क पर पड़े बक्से को उठा सकें। इस बीच, मध्य प्रदेश पुलिस ने कहा है कि देवास और तराना से भी ऐसी ही घटनाएं सामने आई हैं. हालांकि, मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के मक्सी पुलिस स्टेशन के SHO भीम सिंह पटेल ने कहा कि उन्हें उपरोक्त घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली है।



They stole from the truck while in motion pic.twitter.com/jLCxfByjgh — Instablog9ja (@instablog9ja) May 25, 2024