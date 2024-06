West Bengal: कोलकाता में BJP दफ्तर के बाहर मिला संदिग्ध बैग, बम डिस्पोजल स्क्वाड मौके पर पहुंचा

नेशनल डेस्कः पश्चिम बंगाल के कोलकाता से बड़ी खबर सामने आई है। बीजेपी के ऑफिस के पास एक बम जैसी चीज मिली है। इस सूचना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया है और पुलिस ने पूरे एरिया को घेर रखा है। बीजेपी नेता और उत्तर कोलकाता प्रेसिडेंट तमघ्न घोष ने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर बीजेपी के पार्टी दफ्तर के सामने मिली यह वस्तु बम है तो कोलकाता पुलिस की बम निरोधक टीम कहां है? उन्होंने ये भी कहा कि सुरक्षा में चूक हुई है। गौरतलब है कि चुनाव बाद हिंसा की जांच के लिए एक विशेष टीम आज राज्य में आ रही है। उससे पहले बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय के पास एक बम जैसी चीज के मिलने से हंगामा मचा हुआ है।

#WATCH | West Bengal: Search operation underway by Dog Squad, Police team and Bomb Disposal Squad after a suspicious object was found outside the BJP office in Kolkata. https://t.co/iAREvM6PR4 pic.twitter.com/ihPhk3FsPd — ANI (@ANI) June 16, 2024