Delhi: IAS कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 स्टूडेंट्स की मौत, कई फंसे...मौके पर NDRF की टीम

नई दिल्लीः दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में शनिवार शाम को भारी बारिश के बाद एक कोचिंग सेंटर की इमारत के बेसमेंट में पानी भर जाने से सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाली दो छात्राओं और एक छात्र की मौत हो गई जबकि एक अन्य छात्र का पता नहीं चल सका है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। दिल्ली अग्निशमन विभाग (डीएफएस) के अनुसार, शाम करीब सात बजे ‘राव आईएएस स्टडी सेंटर' नामक कोचिंग से जलभराव की सूचना मिली।

#WATCH | Search and rescue operation underway at the coaching institute in Old Rajender Nagar, after water was filled in its basement. Several students feared trapped: Delhi Fire Department



(Source: Delhi Fire Department) pic.twitter.com/AxnTgeP98n — ANI (@ANI) July 27, 2024