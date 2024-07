Delhi: IAS कोचिंग सेंटर में छात्रों की मौत के बाद फूटा BJP सांसद बांसुरी स्वराज का गुस्सा, केजरीवाल सरकार पर साधा निशाना

नेशनल डेस्कः दिल्ली के राजेंद्र नगर स्थित एक IAS कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 2 छात्रों की मौत हो गई। इस घटना की जानकारी मिलते ही सांसद बांसुरी स्वराज मौके पर पहुंची। उन्होंने राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया। छात्रों की मौत के बाद बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज का दिल्ली की सरकार पर गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और स्थानीय विधायक दुर्गेश पाठक पर जमकर निशाना साधा।



बांसुरी पाठक ने मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कहा कि स्थानीय लोग पिछले एक हफ्ते से नाले की सफाई के लिए बार-बार दुर्गेश पाठक से गुहार लगा रहे थे। लेकिन विधायक दुर्गेश पाठक और अरविंद केजरीवाल की निकम्मी सरकार ने स्थानीय लोगों की एक गुहार नहीं सुनीं। उन्होंने कहा कि सड़क पर ढाई फुट पानी भरा हुआ है। यही पानी बेसमेंट में जाकर भर गया। राहत और बचावकार्य के लिए एनडीआरएफ को बुलाना पड़ा है। तो यहां के कैसे हालात होंगे आप समझ सकते हैं। पूरा का पूरा फर्नीचर तैर रहा है।

