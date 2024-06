34 करोड़ रुपये का जैकपॉट जीता, उछल-उछलकर मनाने लगा खुशी उसी पल आया हार्ट अटैक, video viral

नेशनल डेस्क: सोशल मीडिया पर एक डरा देने वाला वीडियो सामने आया जिसमें एक शख्स ने 34 करोड़ रुपये का जैकपाॅट जीता और अगले ही पल खुशी से ऐसा झूमा कि उसे हार्ट अटैक आ गया। मामला 22 जून सिंगापुर का है इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।



इस शख्स ने कैसीनो में 34 करोड़ रुपए जीते थे और उससे खुशी बर्दाश्त नहीं हुई और जोर-जोर से कूदने लगा जिससे वहीं पर हार्ट अटैक आ गया। रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना सिंगापुर के सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में स्थित ‘मरीना बे सैंड्स कैसीनो’ की। जैकपॉट जीतते ही शख्स ने हवा में उछल-उछलकर खुशी व्यक्त करने लगा और अगले ही पल जैसे ही बेहोश होकर गिरा, वहां मौजूद लोगों और कर्मचारी मदद के लिए दौड़े। वहीं, शख्स के साथ आई महिला को जोर-जोर से रोते हुए देखा जा सकता है।

Shocking moment casino player suffers a HEART ATTACK while jumping for joy after scooping £3.2million jackpot.

(Marina Bay Sands #Casino in #Singapore)



The man, who miraculously survived the heart attack, struck it lucky as he took home the equivalent of £3.2million.



As a… pic.twitter.com/pl71j6TILm — Distorted Human Race (@DistortedHumans) June 26, 2024