Delhi Corona: दिल्ली में कोविड-19 के 479 नए केस, एक मरीज की मौत, संक्रमण दर 2.06 प्रतिशत

नेशनल डेस्क: दिल्ली में शनिवार को कोविड-19 के 479 नए मामले सामने आए और संक्रमण से एक मरीज की मौत हुई। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक संक्रमण दर 2.06 प्रतिशत दर्ज की गई। कोरोना वायरस संक्रमण के इन नए मामलों के सामने आने के साथ ही दिल्ली में कोविड महामारी के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 19,03,189 हो गई, जबकि इससे मरने वालों की संख्या 26,200 पर पहुंच गयी।

Delhi reports 479 new #COVID19 cases, 569 recoveries and one death in the last 24 hours.



Active cases 2138 pic.twitter.com/modZL8u8o2