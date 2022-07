दिल्ली में कोविड-19 के 544 नए मामले सामने आए, महाराष्ट्र में संक्रमण से पांच की मौत

नेशनल डेस्क: दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 544 नए मामले आए और संक्रमण से दो और मरीजों की मौत हो गई। वहीं, महाराष्ट्र में एक दिन में कोविड-19 के 2760 नए मामले आए और पांच लोगों की मौत हो गई। दोनों राज्यों के स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना संक्रमण को लेकर जानकारी दी गई।



#COVID19 | Delhi reports 544 new cases, 2 deaths and 607 recoveries, in the last 24 hours.



Active cases 2,264

Positivity rate 3.37% pic.twitter.com/O2f6eiF0ZG