ACB ने कर्नाटक में कांग्रेस के विधायक अहमद खान के आवासों एवं कार्यालयों पर छापे मारे

नेशनल डेस्क: कर्नाटक में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने प्रवर्तन निदेशालय की एक रिपोर्ट के बाद मंगलवार को कांग्रेस के नेता एवं विधायक बी जेड जमीर अहमद खान से जुड़े पांच स्थानों पर एक साथ छापेमारी की। एसीबी के अधिकारियों ने बताया कि छावनी रेलवे स्टेशन के पास खान के आवास, सिल्वर ओक अपार्टमेंट में एक फ्लैट, सदाशिवनगर में एक अतिथि गृह, बनशंकरी में जी के एसोसिएट्स के कार्यालय और शहर के कलासिपाल्या में नेशनल ट्रैवल्स के कार्यालय में छापे मारे गए। एसीबी के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘एसीबी के कई दल आज सुबह से छापे मार रहे हैं।



Raids by the Anti-Corruption Bureau (ACB) underway at Congress MLA BZ Zameer Ahmed Khan's guest house in Sadashiva Nagar, Bengaluru. pic.twitter.com/PdlBD7Cmew