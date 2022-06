Agnipath Scheme Protest: प्रदशर्नकारियों के पथराव के बीच यूं फंसी बच्चे की जिंदगी, सीने से लगाकर पुलिस के पीछे भागा शख्स

नेशनल डेस्क: अग्निपथ योजना के खिलाफ देश के कई राज्यों में युवाओं का विरोध प्रदर्शन जारी है। बिहार, गुरूग्राम समेत कई राज्यों में प्रदर्शनकारी पुलिस पर पथराव कर रही है। इस बीच मथुरा नेशनल हाईवे पर भी पथराव कर गया जिसका एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो में लोग पुलिस के पीछे छिपने के लिए भागते नज़र आ रहे है।

इतना ही नहीं एक आदमी पुलिस के पीछे अपने मासूम बेटे को सीने से लगाकर पथराव से बचने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है। वहीं वीडियो में एक महिला को जान बचाते दौड़ते हुए देखा जा रहा है लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शनकारी पथराव करने से बाज नहीं आ रहे।

वहीं पुलिस इस क्रुर घटना को रोकने के लिए तमाम प्रयास कर रही है बचाव के लिए लोगों ने उन पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े। मथुरा में प्रदर्शनकारियों ने राजमार्ग पर कई कारों और ट्रकों के शीशे भी तोड़ दिए हैं, वहीं मथुरा पुलिस ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी मौके पर हैं और हिंसक प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.।

A man runs for cover with his child during stone pelting on the national highway in Mathura , UP by #AgneepathScheme protestors … pic.twitter.com/nvpxPb0jI5