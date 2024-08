15 अगस्त की छुट्टियों का उठाए फायदा... हवाई सफर 2000 रुपये से भी सस्ता, Air India Express ने दिया Freedom Offer

नेशनल डेस्क: 15 अगस्त के मौके पर हवाई यात्रियों के लिए एक बड़ा आफर है। Air India Express ने "Freedom Offer" लॉन्च किया है, जिसमें यात्रियों को 2000 रुपये से भी कम किराए में हवाई सफर करने का मौका मिल रहा है। यह ऑफर यात्रियों के लिए एक शानदार अवसर है और इसमें कुछ खास शर्तें लागू होती हैं।

इस ऑफर के तहत Xpress Lite फेयर तय किए गए हैं, जिसमें हवाई टिकट की शुरुआती कीमत 1947 रुपये है। ऑफर 5 अगस्त से शुरू होगा और 30 सितंबर तक जारी रहेगा। ऑफर एयरलाइंस की 15 इंटरनेशनल और 32 डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए है। एयरलाइंस की ऑफिशियल वेबसाइट पर लोग ऑनलाइन टिकट बुकिंग करा सकते हैं। इतना ही नहीं यात्रियों को Extra Baggage ले जाने की सुविधा भी मिलेगी।

Extra Baggage की सुविधा

नोटिफिकेशन के अनुसार, एयरलाइंस ने Delhi-Jaipur, Bengaluru-Goa, Delhi-Gwalior समेत कई फ्लाइट्स के लिए टिकट के किराए में छूट दी है। वहीं अगर लोग online booking करते हैं तो एक्सक्लूसिव जीरो-चेक-इन बैगेज की सुविधा भी मिलेगी। लोग एक्स्ट्रा चार्ज दिए बिना एक्स्ट्रा 3 किलो केबिन बैगेज की प्री-बुकिंग भी कर सकते हैं।

Air India Express's sale is applicable until August 5th

Book the best fares for your clients through https://t.co/qouALpMtGR

Book Now:

Email - support@etrav.in

Website - https://t.co/4DxYGiXbps

Contact – 022-6989 9999#airindiaexpress #ix #OlympicGames #planespotting #planes pic.twitter.com/GN0t6P74Ka