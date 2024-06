अमरनाथ यात्रा के दौरान बड़ा हादसा, वैन के दुर्घटनाग्रस्त होने से दो तीर्थयात्री घायल

नेशनल डेस्क: तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे ने पवित्र अमरनाथ तीर्थस्थल पर दर्शन किए, जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में चंदनवारी के पास एक दुखद दुर्घटना हुई। इस घटना में कम से कम दो लोग घायल हो गए।

एक्स पर एक पोस्ट में, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने कहा, "आज, श्री अमरनाथ जी यात्रियों को ले जा रही एक वैन चंदनवारी के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तीर्थयात्रियों को सिर में गंभीर चोटें आईं और उन्हें बीएसएफ क्यूआरटी (त्वरित प्रतिक्रिया टीम) द्वारा तुरंत निकाला गया।" ) पास के अस्पताल में।” बीएसएफ ने आगे कहा, "बीएसएफ की त्वरित प्रतिक्रिया ने तीर्थयात्रियों की कीमती जान बचा ली।" एक महिला सहित दो तीर्थयात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी तक घायलों की पहचान की पुष्टि नहीं हो पाई है।

तीर्थयात्रियों का दूसरा जत्था रवाना

इससे पहले आज अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का दूसरा जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच पंथा चौक आधार शिविर से रवाना हुआ। घटनास्थल के दृश्यों में चौक बेस कैंप की पुलिस चौकियों को पार करते हुए कारों की कतारें दिखाई दीं।

