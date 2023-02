महंगा हुआ Amul दूध, कीमत में फिर से किया इजाफा, अब इतने रूपए में मिलेगा फुल क्रीम Milk

नेशनल डेस्क: अमूल ने एक बार फिर से दूध के दाम बढ़ा दिए है। अब फुल क्रीम दूध 63 रुपये की जगह 66 रुपये प्रति लीटर पर मिलेगा। वहीं, भैंस के दूध की कीमत में 5 रुपए प्रति लीटर का इजाफा करते हुए 65 रुपए की जगह 70 रुपये प्रति लीटर कर दिया है। इतना ही नहीं दूध के अलावा अमूल दही और अन्य उप-उत्पादों के दामों में भी बढ़ोतरी कर दी है। नई कीमतें 3 फरवरी से लागू होगी।

कंपनी के मुताबिक, अब Amul का ताजा आधा लीटर दूध 27 रुपये का मिलेगा, जबकि इसके 1 लीटर पैकेट के लिए 54 रुपये चुकाने होंगे। वहीं, Amul Gold यानी फुल क्रीम दूध का आधा किलो का पैकेट अब 33 रुपये का मिलेगा। अमूल गाय के दूध की एक लीटर की कीमत बढ़कर 56 रुपये हो गई है,जबकि आधे लीटर के लिए 28 रुपये चुकाने होंगे।



Amul has increased prices of Amul pouch milk (All variants) by Rs 3 per litre: Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation Limited pic.twitter.com/At3bxoGNPW — ANI (@ANI) February 3, 2023