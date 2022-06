'अग्निपथ योजना': हिंसा से दुखी हुए आनंद महिंद्रा ने 'अग्निवीरों' के लिए किया ये बड़ा ऐलान

नई दिल्लीः केंद्र सरकार की सेना में भर्ती की नई 'अग्निपथ योजना' को लेकर सरकार के खिलाफ छात्रों के विरोध प्रदर्शन से दुखी होकर महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने 'अग्निवीरों' के लिए एक बड़ा ऐलान किया। दरअसल, आनंद महिंद्रा ने अग्निवीरों को महिंद्रा ग्रुप में नौकरी देने का ऑफर दिया है।

आनंद महिंद्रा ने आज सुबह ट्वीट कर लिखा कि अग्निपथ योजना को लेकर जारी विरोध से दुखी हूं, बीते साल जब इस योजना का विचार सामने आया था, तब मैंने कहा था और अब मैं फिर दोहराता हूं कि इसके तहत अग्निवीर जो अनुशासन और कौशल सीखेंगे, वह उन्हें रोजगार के बेहतरीन मौके उपलब्ध कराएगा. उन्होंने कहा कि महिंद्रा ग्रुप ऐसे प्रशिक्षित, सक्षम युवाओं की भर्ती का स्वागत करता है।

Saddened by the violence around the #Agneepath program. When the scheme was mooted last year I stated-& I repeat-the discipline & skills Agniveers gain will make them eminently employable. The Mahindra Group welcomes the opportunity to recruit such trained, capable young people — anand mahindra (@anandmahindra) June 20, 2022