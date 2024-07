पांड्या की नम आंखों वाली तस्वीर शेयर कर आनंद महिंद्रा ने लिखी दिल छूने वाली बात, पढ़कर लोग हुए भावुक

नेशनल डेस्क: टी 20 विश्व कप 2024 में शानदार प्रदर्शन करने वाले हार्दिक पांड्या की अब जमकर तारीफ हो रही है, जबकि विश्वकप से पहले उन्हें बहुत रोस्ट किया जा रहा था। लेकिन टी 20 विश्व कप के फाइनल मैच के अंतिम ओवर में उन्होंने 2 विकेट लेकर वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। जिससे वह एक बार फिर से हीरो बन गए और उन्होंने अपने सभी हेटर्स का मुंह बंद कर दिया। हार्दिक के शानदार प्रदर्शन के लिए देशवासियों ने उनकी जमकर तारीफ की। वहीं, अब आनंद महिंद्रा ने हार्दिक पांड्या की नम आंखों वाली तस्वीर शेयर कर दिल को छू लेने वाली बात कही। जिसे पढ़कर लोग भावुक हो गए।

Take a good look.



This is the face of a sportsperson who was being heckled on the field and roasted on social media a very short while ago.



His tears came from seeing redemption.



Because when that picture was taken, he was a hero again.

For having bowled the nerve-wracking… pic.twitter.com/pTKNCMsyzU — anand mahindra (@anandmahindra) July 1, 2024