भारतीय सेना ने पूरी सर्दियां लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) पर तैनाती के लिए तैयारी पूरी कर ली है। लेह स्थित 14वीं कोर के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अरविंद कपूर ने बताया कि सेना के लिए ईंधन, विशेष कपड़े, टेंट, खास भोजन जैसी चीजों की इतनी मात्रा एकत्र कर ली गई है जो अगले 14 महीने के लिए पर्याप्त है

वायुसेना के ग्लोबमास्टर और आईएल 76 (IL 76) जैसे बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से रसद और दूसरा साजोसामान लगातार लेह एयरपोर्ट पहुंच रहा है। इनमें आर्कटिक टेंट, कमरा गर्म करने के लिए कैरो हीटर जैसी चीजें शामिल हैं जिनकी ऊंचाई पर तैनात सैनिकों को आने वाली सर्दियों में जरूरत होगी।

Indian Air Force plays a pivotal of a role here & has assisted in speedy induction of troops over the past few months. This joint capability between Army & IAF is more than adequate to sustain the forces which have built up in recent times: Major General Arvind Kapoor in #Ladakh pic.twitter.com/K8LulrkiPg