CM केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने जारी किया WhatsApp नंबर, कहा- अपना आशीर्वाद भेजें

नेशनल डेस्क: सीएम अरविंद केजरीवाल को आप अपना संदेश भेज सकते हैं। इसके लिए शुक्रवार को ‘‘केजरीवाल को आशीर्वाद’’ वाट्सएप कैंपेन शुरू हो गया है। कैंपेन की शुरूआत मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने किया। उन्होंने कैंपेन के लिए दो वाट्सएप नंबर 8297324624, 9700297002 जारी करते हुए दिल्ली और देशवासियों से अपील करते हुए कहा कि आप इन वाट्सएप नंबरों पर अपना संदेश जरूर भेजें। आप शुभकामनाएं, दुआएं और प्रार्थना के साथ कोई भी संदेश भेज सकते हैं। आप किसी भी पार्टी से हों, संदेश जरूर भेजें। मैं अरविंद केजरीवाल तक आपका हर संदेश पहुंचाउंगी। उन्हें आपका संदेश पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा। उन्होंने कहा कि गुरुवार को सीएम केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने जो कुछ बोला, उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। उन्होंने देश के सबसे भ्रष्टाचारी व तानाशाही ताकतों को ललकारा है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस लड़ाई में अपने भाई-अपने बेटे अरविंद केजरीवाल का साथ जरूर देंगे।

केजरीवाल सच्चे देशभक्त हैं

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने आज प्रेसवार्ता कर कहा, ''गुरुवार को अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा था। पूरा देश ने सुना। मेरी अपील है कि अगर किसी ने अरविंद केजरीवाल के कोर्ट में रखा गया पक्ष नहीं सुना है तो वो जरूर सुनें। उन्होंने कोर्ट के सामने जो कुछ बोला, उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। अरविंद केजरीवाल सच्चे देशभक्त हैं। बिल्कुल ऐसे ही स्वतंत्रता सेनानी भी अंग्रेजों की तानाशाही से लड़ते थे।''

सुनीता केजरीवाल ने कहा कि पिछले 30 साल से मैं अरविंद केजरीवाल के साथ हूं। देशभक्ति उनके रोम-रोम में बसी हुई है। अरविंद केजरीवाल ने देश के सबसे भ्रष्टाचारी और तानाशाही ताकतों को ललकारा है। उन्होंने दिल्लीवालों से कहा कि आपने अरविंद केजरीवाल को अपना भाई-अपना बेटा कहा है। क्या इस लड़ाई में आप अपने भाई-अपने बेटे का साथ नहीं देंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब साथ मिलकर यह लड़ाई लड़ेंगे।

#WATCH | Delhi CM Arvind Kejriwal's wife, Sunita Kejriwal issues a video statement; issues a WhatsApp number for people.



She says, "...We are starting a drive from today - Kejriwal ko aashirvaad. You can send your blessings and prayers to Kejriwal on this number..." pic.twitter.com/5Q4EgwMZez