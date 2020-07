बेंगलुरु में एक फ्लाईओवर पर लॉकडाउन के दौरान 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बाइक चलाने वाले व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि लापरवाही और तेज गति से वाहन चलाने का सेल्फी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद व्यक्ति को अपनी जान और दूसरे लोगों की जान को खतरे में डालने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है और 1000 सीसी की बाइक भी जब्त कर ली गई।

बेंगलुरु: बेंगलुरु में एक फ्लाईओवर पर लॉकडाउन के दौरान 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बाइक चलाने वाले व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि लापरवाही और तेज गति से वाहन चलाने का सेल्फी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद व्यक्ति को अपनी जान और दूसरे लोगों की जान को खतरे में डालने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है और 1000 सीसी की बाइक भी जब्त कर ली गई।

This beast oversped right into our custody. It's resting now. @BlrCityPolice https://t.co/P5BrpDKRXV