पब्लिक बस में लगी आग...ड्राइवर ने आग की लपटों में घिरे यात्रियों को ऐसे बचाया

नेशनल डेस्क: आज सुबह 9 बजे बेंगलुरु की एक व्यस्त सड़क पर जैसे ही ड्राइवर ने इंजन चालू किया, एक सार्वजनिक बस आग की लपटों में घिर गई। बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (बीएमटीसी) के सूत्रों ने बताया कि सतर्क ड्राइवर ने तुरंत कार्रवाई की और बस को खाली कर दिया, जिससे आग में कोई घायल नहीं हुआ। बस कोरमंगला डिपो की है। राहगीरों द्वारा बनाए गए वीडियो में बस में आग लगी हुई है और उसमें से धुएं का गुबार उठता दिख रहा है, जबकि अग्निशमनकर्मी उसे बुझाने की कोशिश कर रहे हैं।

बीएमटीसी सूत्रों ने बताया कि एमजी रोड पर जब ड्राइवर ने इंजन का इग्निशन चालू किया तो इंजन में आग लग गई। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि इंजन ज़्यादा गरम हो गया था। सूत्रों ने बताया कि आग लगने के समय बस में 30 यात्री थे, लेकिन सतर्क चालक ने समय रहते उन्हें बाहर निकाल लिया और अग्निशमन कर्मियों को सूचित किया। बीएमटीसी के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर हैं और आग लगने के कारणों की जांच कर रहे हैं। बीएमटीसी के सूत्रों ने कहा कि रिपोर्ट तैयार होने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।



#Bengaluru: A BMTC bus (route 144E) caught fire around 9 am on Tuesday at Anil Kumble Circle on MG Road.



The fire, which originated in the engine, is suspected to have been caused by a short circuit.



All passengers safely disembarked and no casualties were reported.… pic.twitter.com/zXyWlhxnmI — South First (@TheSouthfirst) July 9, 2024