नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा सहित पार्टी के शीर्ष नेताओं ने उत्तर कश्मीर के बांदीपुरा में बुधवार रात आतंकवादियों के हमले में मारे गए पार्टी नेता वसीम अहमद बारी एवं मारे गये परिवार के अन्य सदस्यों को श्रद्धांजलि दी तथा कहा कि उनके बलिदान व्यर्थ नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री जितेन्द्र सिंह के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फोनकर वसीम बारी की हत्या के बारे में जानकरी ली और परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। इससे पहले सिंह ने ट्वीट कर कहा, 'ताशा और निराशा में आतंकवादी अब आसान निशाना ढूंढ रहे हैं। इस बर्बर हमले से मैं पूरी तरह हिल गया हूं।'



आतंकवादियों ने भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष वसीम अहमद बारी की दुकान के बाहर रात करीब नौ बजे उन्हें गोली मार दी जिसमें उनकी मौत हो गयी। इस घटना में बारी के अलावा उनके भाई उमर और पिता बशीर अहमद की भी मौत हो गई। भाजपा महासचिव राम माधव ने कहा कि कश्मीर घाटी के कुछ हिस्सों में भारतीय, देशभक्त और भाजपा का कार्यकर्ता होना कभी आसान नहीं होता। कई लोगों को इसके लिए जीन की कीमत चुकानी पड़ती है। उन्होंने कहा,'कश्मीर के आतंकवाद के इतिहास में देशभक्तों और राष्ट्रवादियों के बलिदान की ताजा गाथा में वसीम बारी, उनके भाई और पिता का नाम शुमार हो गया है।'

It’s never easy to be an Indian, a patriot and a BJP man in some parts of the Kashmir Valley. Many had to pay with their lives for daring to be one. Wasim Bari, his brother Umer and their father were the latest in this saga of the martyrdom of patriots...https://t.co/aLNKcMbhP5 pic.twitter.com/fI8JDNoijU