पाक पत्रकार विवाद: BJP ने जारी की 'तस्वीर' तो पूर्व उप-राष्ट्रपति हामिद अंसारी ने दिया ये जवाब...

नेशनल डेस्क: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के ताजा हमलों के मद्देनजर पूर्व उप-राष्ट्रपति हामिद अंसारी ने शुक्रवार को दोहराया कि वह पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा को नहीं जानते और न ही उन्हें कभी किसी सम्मेलन में आमंत्रित किया था। मिर्जा ने दावा किया था कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) के शासनकाल में उन्होंने पांच बार भारत का दौरा किया था और इस दौरान यहां जुटाई गई संवेदनशील सूचनाएं अपने देश की खुफिया एजेंसी आईएसआई को उपलब्ध कराई थीं।



